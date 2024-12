Togo : Un modèle de progrès social en Afrique de l’Ouest grâce à des politiques audacieuses

Le Togo, suivant les dernières données du Recensement Général de la Population et de l’Habitat présenté ce 13 décembre 2024 par Mme le ministre Secrétaire Générale de la Présidence de la République du Togo Dr Sandra Ablamba JOHNSON à la presse continue de s’illustrer comme un modèle de progrès social en Afrique subsaharienne.

Les derniers rapports statistiques confirment des avancées remarquables dans plusieurs domaines clés, réaffirmant ainsi la pertinence des politiques publiques mises en œuvre sous l’impulsion du Président de la République Faure Gnassingbé. Ces résultats renforcent également les conclusions du dernier Indice de Développement Humain (IDH), qui souligne une nette amélioration des conditions de vie au Togo.

Une réduction notable de la pauvreté non monétaire

Entre 2018 et 2021, la pauvreté nonmonetaire a diminué de manière significative, passant de 37,1 % à 28,9 %. Cette baisse, particulièrement marquée en milieu rural, est le fruit de politiques sociales inclusives qui ont mis l’accent sur l’inclusion financière, l’accès à l’énergie, l’amélioration des infrastructures éducatives et sanitaires, ainsi que sur l’accès à l’eau potable. Par ailleurs, la proportion des ménages vivant dans une pauvreté à la fois monétaire et non monétaire est passée de 25,3 % à 20 %, une avancée qui témoigne d’une synergie efficace entre les interventions gouvernementales et les initiatives locales.

Accès élargi aux services sociaux de base

En 2022, 83 % des ménages au Togo ont accès à des sources d’eau potable améliorées, un taux atteignant 98 % dans le District Autonome du Grand Lomé (DAGL). L’accès à l’électricité, un autre indicateur de développement clé, a franchi le cap de 70 %, avec une couverture de 95 % dans les zones urbaines du DAGL. Ces performances résultent de projets structurants comme le Programme de Développement Communautaire et Filets Sociaux (PDCPlus) et le Projet de Réhabilitation et d’Investissement dans le Secteur de l’Énergie (PRISET).

Santé : Une amélioration soutenue des indicateurs

L’amélioration des services de santé constitue une autre réussite majeure. Le taux de mortalité infantile a chuté de plus de 50 % en douze ans, passant de 124 décès pour 1 000 naissances vivantes en 2010 à 58 en 2022. Des programmes tels que Wezou et les campagnes de vaccination soutenues par des partenaires internationaux ont contribué à ces avancées, faisant du Togo un exemple de progrès en matière de santé publique en Afrique.

Éducation et alphabétisation en progression

Dans le domaine éducatif, le taux brut de scolarisation au primaire a atteint 114 %, soulignant une forte demande pour l’éducation de base. Par ailleurs, l’indice de parité entre les genres dans l’éducation primaire démontre une quasi-égalité entre filles et garçons. Des initiatives comme le PAQEEB ont permis de réformer les curriculums, de former davantage d’enseignants, et de construire de nouvelles infrastructures éducatives, renforçant ainsi la qualité et l’accessibilité de l’éducation.

Réduction des inégalités : Une avancée équitable

Entre 2018 et 2021, l’indice de Gini, qui mesure les inégalités de revenu, a diminué de 0,381 à 0,344. Cette réduction des inégalités témoigne d’une meilleure répartition des ressources, confirmant que les politiques sociales ont atteint les segments les plus vulnérables de la population.

Ces avancées s’inscrivent dans le cadre de la feuille de route gouvernementale Togo 2025, un programme ambitieux qui fait du social une priorité assumée. Si cette trajectoire de progrès se maintient, le Président Faure Gnassingbé pourrait bien réussir le pari d’un Togo où croissance économique rime avec inclusion sociale. La vision d’un pays résolument tourné vers l’avenir prend forme, offrant à ses citoyens des perspectives meilleures et une place stratégique au sein de l’Afrique de l’Ouest. Le Togo illustre qu’avec des politiques bien ciblées, il est possible de transformer des défis structurels en opportunité.

Pierre Kodjo

