VIH/Sida, Tuberculose, Paludisme et le Covid-19 : une campagne de communication à 360° pour de meilleurs résultats programmatiques

L’Unité de Mise en œuvre du Renforcement du Système de Santé (UMRSS) du ministère de la santé et du Développement Social et l’ONG Réseau Africain pour l’Education et la Santé (RAES) ont procédé, le mercredi 13 septembre, au lancement de la campagne de communication à 360° au Mali sur les maladies subventionnées par le Fonds mondial (VIH/Sida, Tuberculose, Paludisme et le Covid-19). C’était sous l’égide du Dr Mohamed Berthé, coordinateur de l’UMRSS.

Au Mali, les indicateurs de santé sont assez faibles. Les indicateurs de mortalité et de morbidité sont assez élevés pour un pays qui se veut à l’avant-garde de soins de santé primaire. C’est le triste constat dressé par Dr Mohamed Berthé, coordinateur de l’Unité de Mise en œuvre du Renforcement du Système de Santé (UMRSS) du Ministère de la santé et du Développement social. C’est le but de renverser la tendance que l’UMRSS et l’ONG Réseau Africain pour l’Education et la Santé (RAES) ont initié la campagne de communication à 360° au Mali sur les maladies subventionnées par le Fonds mondial (VIH/Sida, Tuberculose, Paludisme et le Covid-19).

Car il est connu de tous que la communication joue un rôle extrêmement important en matière de santé. « Parce que sans la communication, nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs », a confessé le coordinateur de l’UMRSS. Cette campagne de communication à 360° a été formulée sur la base de l’expérience et des leçons apprises par l’ONG RAES au cours de ses années d’expérience en matière de SBCC (Social Behavior Change Communication/Communication pour le Changement de Comportement).

La campagne a pour objectif de renforcer le niveau de communication sur ces 4 maladies afin d’obtenir de meilleurs résultats programmatiques en termes de prévention, de dépistage et de prise en charge. Plus spécifiquement, il s’agira d’augmenter le niveau de connaissance des populations sur les maladies et donner des indications sur les moyens de prévention et prise en charge et susciter le débat au niveau des médias de masse, du digital et du communautaire pour déconstruire les stéréotypes et fausses croyances autour de la vaccination et encourager l’adoption de comportements positifs.

Objectif, trois millions de Maliens

« Cette campagne revêt une importance capitale. Car elle vise le renforcement du système de santé malien, à sensibiliser et à mobiliser nos concitoyens face à ses graves maladies de santé publique », a rappelé la représentante du RAES, Rabiatou Sangaré. Elle a aussi insisté sur les stratégies de la campagne. Il s’agit d’une communication sociale à 360° qui consiste à investir tous les canaux de communication notamment les médias traditionnels (télés, radios) et le digital, etc, et d’un accompagnement technique et la création de messages et de contenus localement et culturellement adaptés pour ne citer que celles-ci.

Le démarrage de la campagne est prévu pour le 18 septembre et vise à toucher près de trois millions de maliens. La cérémonie a pris fin par le clic de lancement de la campagne par le coordinateur de l’UMRSS, Dr Mohamed Berthé. Pour rappel, lorsqu’une organisation utilise une campagne de communication qui couvre la télévision, les plateformes internet, les panneaux d’affichage, l’emballage des produits et d’autres médias traditionnels, et ce toutes ces campagnes sont liées par une idée centrale, il s’agit d’une campagne de communication à 360°.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :