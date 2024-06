Le baccalauréat malien a donné son coup d’envoi hier lundi 24 juin. L’examen se poursuivra jusqu’au 27 juin. Cette année, ce sont plus de 230 979 candidats qui prétendent au précieux sésame. Selon les chiffres dévoilés par le ministère de l’Education nationale, les candidats sont ainsi répartis : 230 979 candidats pour le baccalauréat général, 3 258 candidats pour le bac technique et 220 candidats pour le bac professionnel. Outre les examens du baccalauréat, ceux de fin d’année et de fin de cycle des Instituts de Formation de Maîtres (IFM) se dérouleront du 24 au 28 juin 2024 et concerneront 10 382 candidats.

Coton : Une lueur d’espoir pour les cultivateurs

Alors qu’une nouvelle campagne agricole pointe à l’horizon, certains paysans n’ont pas encore touché la totalité de leur dû après la vente de leur coton de la saison écoulée. Mis au parfum de ce retard de payement, le Chef de l’Etat aurait promis de trouver une solution. Une information qui a filtré à l’issue d’une audience accordée à la Confédération des producteurs de coton du Mali le vendredi 14 juin au palais de Koulouba.

« La délégation a également exprimé sa gratitude pour le soutien apporté dans la lutte contre les jacides, un fléau qui menace les cultures de coton. Le sujet du retard dans le paiement des cotonculteurs a été abordé. Le Président de la Transition a rassuré la délégation en affirmant que des mesures seraient prises pour garantir que tous les producteurs soient payés dans les délais impartis », a révélé la cellule de communication de la présidence. Une lueur d’espoir pour ces cultivateurs.

CPI : Le verdict sur l’affaire Al Hassan Ag Abdoul Aziz attendu ce mercredi

La Cour pénale internationale a indiqué qu’elle prononcera son verdict le 26 juin 2024 à 10h GMT, dans l’affaire Procureur c. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud. Le mis en cause est accusé de crimes de guerre et crimes contre l’humanité prétendument commis à Tombouctou en 2012, a rappelé la CPI faisant savoir que le jugement sera rendu en audience publique dans la salle d’audience 1 de la Cour et que l’audience sera retransmise en direct sur son site internet : « Le procès dans cette affaire s’est ouvert les 14 et 15 juillet 2020. 52 témoins oraux ont été appelés par l’Accusation à ce stade et 22 témoins de la Défense ont comparu en salle d’audience. Les représentants légaux des victimes, représentant 2196 victimes dans cette affaire, ont également appelé deux témoins à témoigner. Le 8 février 2023, la Chambre de première instance X a prononcé la clôture de la présentation des preuves dans cette affaire. Il a été également demandé aux parties et participants de déposer leurs mémoires de clôture. Les conclusions orales de l’Accusation, des Représentants légaux des victimes et de la Défense ont été présentées du 23 au 25 mai 2023. Le prononcé du jugement était initialement prévu pour le 18 janvier 2024, mais la Chambre de première instance X a reporté le prononcé en raison de l’état de santé du juge président. »

EMIA : Le concours lancé !

Le concours d’entrée à l’Ecole militaire interarmées (EMIA) de Koulikoro a été annoncé le mardi 18 juin. Il concerne les jeunes célibataires sans enfant âgés de 18 ans au moins et de 26 ans au plus au 31 décembre 2024. Pour les professionnels, la condition première est d’être un sous-officier âgé au plus de 36 ans au 31 décembre 2024. En plus, le candidat professionnel ne doit pas non plus avoir encouru une punition durant les 3 dernières années au-delà d’avoir une bonne manière habituelle de servir. Dans son communiqué, le directeur des écoles militaires a fait savoir que la date de clôture du dépôt des dossiers fera l’objet d’un communiqué ultérieur.

