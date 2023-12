Brèves : Les pétards interdits : Sanctions sévères contre les utilisateurs !

Dans un communiqué rendu public le 7 décembre 2023, sous la signature de son secrétaire général, le ministère de la Sécurité intérieure et de la protection civile rappelle l’interdiction des pétards et autres feux d’artifice. Cela au regard des risques liés à leur utilisation, surtout fréquente en cette période marquée par les fêtes de fin d’année.

La récurrence du phénomène tout comme le rappel de son interdiction sont révélateurs à la fois de l’insouciance des utilisateurs, l’inconscience de certains parents et celle des vendeurs de ces objets interdits, la forfaiture des services techniques de l’Etat concernés, le laxisme des autorités municipales.

Terroristes de tous les pays….!

Terroristes de tous les pays, allez cramer en enfer ! De deux choses, a dit le sage, l’une : ou on est utile à la société, ou on est nuisible. Les terroristes, légionnaires, mercenaires, adeptes d’Iblissa, suppôts de Satan et autres vermines du même genre ne s’illustrent que par leur capacité de nuisance, de semer le chaos, le deuil, la misère, partout où ils passent. Ils ne savent que détruire et ignorent comment construire et se valoriser sur terre. Ils détruisent tout ce vers quoi les dirige leur instinct bestial ou qui est ciblé par leurs commanditaires.

