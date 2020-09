Djenne : Une session animée par le Recotrad pour le vivre ensemble

Pour le maintien de la paix entre les habitants de la localité de Djenne, le recotrad avait été chargé d’animer une session. Celle-ci avait pour objet : « Le dialogue intercommunautaire pour renforcer le vivre ensemble ». C’était courant mardi 15 septembre au sein de la localité. Pour la circonstance, la Minusma était représentée. Aussi présent sur la scène, le maire de la commune a profité de l’occasion pour solliciter auprès des représentants de la Minusma présents à ladite session, la réhabilitation de la route communale d’une longueur de six kilomètres, lit-on sur le site de « Studio Tamani ».Selon les informations, cette route est, de nos jours, devenue impraticable à cause des récentes inondations.

Coopération Mali-France : la capacité des éléments de la protection civile renforcée sur deux modules de formation

Le vendredi 18 septembre 2020, l’Ecole Nationale de la Protection Civile a clôturé deux sessions de formation organisées par la Coopération française. Basées respectivement sur le management et l’instruction au monitorat de secourisme, ces deux formations ont concerné plus d’une quarantaine d’officiers et de sous-officiers. Du 07 au 18 septembre 2020, 23 chefs de centre de secours et 21 sous-officiers ont reçu de quatre formateurs de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP), des techniques permettant de renforcer leur capacité en protection civile.

Conseil Supérieur de la Fonction Militaire : La clôture de la session extraordinaire à la Direction de la Justice Militaire.

Le vendredi 18 septembre 2020, le conseil supérieur de la fonction militaire a clôturé sa session extraordinaire à la Direction de la Justice Militaire. Une session qui avait notamment pour de faire une lecture approfondie des 8 textes fondamentaux qui régissent la carrière des militaires. Selon le colonel Cheick Oumar N’Diaye président du conseil supérieur de la fonction militaire, ce travail a permis d’atteindre leur objectif d’autant plus qu’il a été d’une démarche participative des hommes : « Nous avions réussi à recueillir des avis des hommes concernant les textes », a indiqué le colonel.

A noter que ces textes concernaient spécifiquement les avancements dans les grades et les accès dans les écoles de formation.

Transition au Mali : les femmes mettent en garde contre toute violation de la loi 052

Dans le cadre des concertations pour la transition au Mali, un observatoire des femmes unies a vu le jour le mercredi 16 septembre 2020 au centre Aoua Keita de Bamako. L’objectif de cette nouvelle plateforme est de se battre pour le respect du quota de la loi 052, instituant les mesures pour promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions nominatives e électives. Selon studio Tamani, les initiatrices de cette plateforme vont travailler pour identifier les postes pour lesquels les femmes sont compétentes.

Kidal : Une Campagne de prévention contre le paludisme démarrée

Une campagne de prévention et de traitement contre le paludisme a démarré le samedi 19 septembre 2020, à Kidal. Selon Mikado FM, cette campagne va durer 5 jours et concernera tous les districts sanitaires de la huitième région administrative du Mali. Mikado a indiqué que des équipes mobiles ont déjà été déployées sur l’ensemble de la région.

Commentaires via Facebook :