Vendredi 20 mars 2020, le conseil communal de Sitakilya organisé une journée de restitution publique pour faire le point sur le bilan annuel de sa gestion de l’année 2019, a-t-on appris d’une source officielle. Le conseil communal de Sitakily a fait en 2019, une réalisation d’environ 1,9 milliard, dans le domaine de la santé, de l’éducation, de l’hydraulique et de l’agriculture, sur une prévision de 2,4 milliards de FCFA, soit un taux de 78,30%. En 2019, le conseil a fait des efforts considérables pour désenclaver la commune, à travers des infrastructures routières.

Mesures de prévention du Covid-19 : le ministre Aissata Kassé Traoré distribue des kits aux femmes religieuses

Mardi 7 avril dernier, le ministre en charge de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille a procédé à la remise des kits des mesures de prévention contre la pandémie du Covid-19 aux différentes organisations des femmes religieuses. Il s’agit entre autres de l’Union nationale des associations des femmes musulmanes, de l’Association des femmes chrétiennes catholiques, ainsi que celle des femmes chrétiennes protestantes. Cette remise s’est déroulée lors d’une brève cérémonie organisée dans la salle de conférence dudit département.

Décision du Ministère de l’Industrie et du Commerce portant sur les heures d’ouverture et de fermeture des marchés

Dans une décision rendue publique, ce mardi 07 avril 2020, le ministre de l’Industrie et du Commerce porte à la connaissance des commerçants du changement des heures d’ouverture et de fermeture des marchés publics. Il ressort de cette décision que pendant la période allant 07 avril au 30 juin 2020, l’ouverture et la fermeture des marchés sont fixés comme suit : pour les marchés de détail, de légumes et de bétail, c’est tous les jours de 06heures à 16heures. Concernant les alimentations et les supermarchés, c’est du lundi au samedi de 08heures à 19heures. Quant aux boutiques de proximités de quartier, c’est tous les jours de 06heures à 20heures.

Lundi 06 avril dernier, le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, TiébiléDramé a reçu l’Ambassadeur du Royaume chérifien au Mali, M. Hassan Naciri. Cette rencontre rentrait dans le cadre des concertations régulières entre les autorités des deux pays. Au cours des échanges, les personnalités se sont concertées pour mettre le point sur la coopération qui lie les deux pays depuis plusieurs années.

Covid-19: le maire de la commune de Tarkint appelle la population au respect des mesures préventives

Le maire de la commune rurale de Tarkint, cercle d’Almoustrat, région de Gao, appelle la population au respect strict des mesures préventions édictées par les autorités pour freiner la propagation de la pandémie à Covid-19. C’était le 03 avril dernier après la prière du vendredi. Selon le maire, le respect de ses différentes mesures peut aider le pays à gagner le pari contre cette maladie qui ravage le monde depuis un certain temps. Il a aussi exhorté les commerçants à ne pas grimper le prix des denrées alimentaires.

Covid-19 : le ministre Famanta en visite dans les laboratoires universitaires

Le ministre en charge de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de laRrecherche scientifique, Mahamadou Famanta a rendu une visite, ce mardi 07 avril 2020, aux installations technologiques de plusieurs laboratoires universitaires de Bamako. Il s’est rendu dans ces laboratoires relevant de son département pour constater leur capacité de riposte face à la menace de la pandémie du Covid-19. Le ministre s’est dit impressionné de la qualité des ressources humaines ainsi que de la capacité technologique que détiennent ces laboratoires pour contrer la propagation de la pandémie du Covid-19.

Les présidents des institutions octroient une somme de 6 millions de FCFA au gouvernement pour lutter contre le Covid-19

Dans un communiqué publié le mardi 07 avril 2020, le cadre de concertation des présidents des institutions de la République, piloté par ManassaDanioko, président de la Cour constitutionnelle, informe l’opinion publique nationale que le cadre a versé une somme de 6 millions dans le compte spécial de lutte contre le Covid-19. Selon le communiqué ce geste des présidents du cadre consiste à aider le gouvernement à stopper la propagation de cette pandémie qui ravage le monde. Le cadre a aussi salué cette initiative du Gouvernement et invite les autres citoyens à contribuer à lutter contre le Covid-19.

Koro : un mort et deux blessés lors d’une attaque du village d’Anakila

Les habitants de Diankabou réclament le retour des FAMa dans leur localité. Cette décision a été prise après une attaque qui a eu lieu le lundi 06 avril 2020. Une attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés, dans le village d’Anakila dans la Commune de Diankabou, cercle de Koro. Suite à cette attaque, une personne a perdu la vie et deux autres ont été blessés.

Ségou : la jeunesse face au combat du covid-19

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et la sensibilisation de la population pour le respect des mesures prises, le conseil communal de la jeunesse de Ségou s’est lancé dans le combat, ce lundi 06 avril 2020. Cette journée a été animée par la distribution de plus de 1000 cache-nez à la population à la foire hebdomadaire de « Ségou N’Tènè ».

Kati : don de l’ONG world vision au centre de santé de référence de Kati

Vendredi 03 avril 2020, l’ONG world vision, section de Kati a fait un don de 200 masques de protection, 150 gels hydroalcooliques, 200 flacons de savon liquide, 5 cartons de gants et 6 appareils à tension au centre de santé de référence de Kati. Les donateurs ont été remerciés par les autorités locales et les médecins-chefs du centre. À ne pas oublier que c’est dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Kadiolo : manque d’eau en cette période de chaleur

Dans certaines localités de Kadiolo, il y’a manque d’eau. La SOMAGEP qui est en charge de la gestion d’eau a donné comme justification la consommation abondante d’eau en cette saison chaude vu la multiplication de la population. Selon les responsables de la société, le château d’eau, initialement construit pour 200 mètres cubes d’eau par jour, est dépassé par la demande qui est maintenant de 500 mètres cubes par jour. Les habitants se plaignent beaucoup, car souvent il faut attendre jusqu’à tard dans la nuit pour pouvoir avoir rien qu’un seau d’eau.

