Le PM mouillerait-il le maillot pour défricher le terrain ?

Dr Choguel Maiga descend dans l’arène et vient de séjourner à l’intérieur du pays durant le week-end. Pas dans le septentrion grouillant de colonnes djihadistes, mais à Koutiala et Sikasso en compagnie d’une forte délégation – dont des ministres délégués -, entre autres. C’est dans le cadre d’un périple gouvernemental de restitution du Plan d’Action Gouvernementale, après son adoption par le Conseil National de Transition, que le numéro 1 de l’équipe gouvernementale a choisi de se ramener au niveau du commun des ministres auquel la tâche est normalement dévolue de vulgariser le contenu de son projet pour le Mali et d’en rendre la consommation plus digeste dans le pays profond. Seulement voilà : les interrogations n’ont de cesse de fuser sur le choix de Choguel de se confondre à la mêlée là où les membres ordinaires de son équipe devraient être capables de faire le job. Ainsi, pour les moins malveillants, la mobilisation de Choguel Maiga, pour une mission aussi subalterne sur le terrain, s’explique par l’oisiveté ambiante à la Primature; tandis que pour les plus insidieux le Premier ministre ne pouvait rater l’opportunité d’une revue des troupes à sa base politique.

Une coalition politique autour d’Oumar Ibrahima Touré en gestation

L’information n’est pas encore publique, mais de source très proche du président du parti Alliance pour la République (APR), Oumar Ibrahima Touré, une grande coalition de partis politiques serait en formation autour de lui. Ce nouveau regroupement politique devrait en principe réunir plusieurs formations politiques de l’ancienne majorité présidentielle et de l’opposition. Nos sources rapportent que c’est après plusieurs rencontres entre les présidents de ces partis que l’idée a germé. Elles rapportent par ailleurs que pour l’heure aucune appellation n’a été choisie pour la coalition, cette tâche ayant reléguées aux rencontres futures devraient tout comme la date de lancement officiel de ses activités. La seule certitude, affirme notre source, est qu’Oumar Ibrahima Touré est déjà assuré de conduire la nouvelle entité.

La Rédaction

Commentaires via Facebook :