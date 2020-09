Opération Maliko/ Théâtre Est : Les résultats de la première colonne foraine à Labbezanga sont concrets

Le commandement des FAMa de Gao et ses partenaires ont fait un rebondissement à Labbézanga (Ouatagou) ce week-end, après quelque mois du passage de la 1re colonne foraine.

La délégation était conduite par le représentant du gouverneur de la région de Gao, M. Alhader Amadou Bella avec à ces côtés, les représentants de la force Barkhane et ceux de la MINUSMA.

Le but était de faire une autorégulation pour mieux constater l’impact de la 1re colonne foraine qui aidait les populations à mieux gérer leur développement socioéconomique et sécuritaire. Le représentant du gouverneur a invité les FAMa à redoubler d’efforts avec la population particulièrement à la frontière Mali-Niger et leur demande de tout faire pour ne pas salir l’image des FAMa.

Quant à la représentante des femmes de Labbézanga Mme. Aminata Maïga elle constate un changement dans la vie quotidienne des femmes du village depuis le 1er passage des FAMa et leurs partenaires.

Le Premier ministre de la transition, Moctar Ouane prend contact avec ses collaborateurs de la primature

Le lundi 28 septembre2020, le Premier ministre de la transition, Moctar Ouane a reçu pour la première fois ses collaborateurs dans moins de 24 heures après sa nomination, selon une source fiable.

D’après un texte de la cellule de communication et relation publiques de la primature (CCRP), le Premier ministre a salué la diversité ainsi que les compétences des hommes et des femmes qui l’accompagnent. Il a ensuite dit qu’il compte sur l’engagement franc et total de ses collaborateurs pour bien piloter cette immense tache de redresser le pays en collaboration avec toutes les autres sections de l’État.

A noter que la séance de prise de contact s’est clôturée par une note d’espoir et une prière collective pour la paix et la stabilité au Mali.

Almoustarat : les cas de paludisme se multiplient dans la zone

Les cas de paludisme se multiplient dans le cercle d’Almoustarat, région de Gao. Presque dans chaque centre de santé 50 cas de Paludisme sont enregistrés.

Ces centres de santé font face à des manques de médicaments, chose qui dépasse les agents de santé, face à cette situation, les autorités sont interpellées.

Gao : don de médicament dans les centres de santé

Le dimanche 27 septembre 2020, les ressortissants et sympathisants du village d’Arhabou dans la commune de Gounzoureye ont fait un don de médicaments au centre de santé de leur cercle. L’objectif de ce don était d’aider les agents de santé à lutter contre le paludisme. Dans le même cadre des gestes des ressortissants, une formation sur les techniques de maraîchage sera organisée pour les femmes maraîchères.

YOROSSO : fin de rencontre sur l’éducation

L’ONG GRADECOM en partenariat avec la fondation Stromme, a organisé une rencontre sur l’éducation pendant deux jours à Yorosso. Une rencontre qui a pris fin le samedi 26 septembre 2020. Cette rencontre a réuni plus d’une cinquantaine d’animateurs des centres de Stratégie de Scolarisation Accélérée et passerelle (SSA/P) et des comités de gestion du centre.

L’objectif de cette rencontre était de donner l’occasion à tous les enfants déscolarisés et non scolarisés d’avoir la chance d’être inscrit ou de reprendre l’école et quelle que soit leur infirmité.

Koulikoro : rencontre pour lutter contre l’insécurité sur les routes nationales

Le dimanche 27 septembre 2020, une rencontre a été organisée sur l’insécurité qui se passe sur la route de Koutiala surtout sur l’axe Koutiala-Ségou. L’axe sur laquelle l’attaque armée est devenue répétitive. A noter que des centaines de leaders communautaires, des représentants d’organisations de la société et de service technique ont pris part à cette rencontre qui à permis d’inviter les décisionnaires à renforces la sécurité sur les routes nationales.

Commentaires via Facebook :