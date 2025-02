C’est la décision qui marque l’avènement avec fracas d’un nouveau ministre en charge de l’énergie et de l’eau. Le successeur de Bintou Camara a pris le redressement de ses structures rattachées à bras le corps, en se distinguant par une première mesure qui en dit long sur sa doctrine d’austérité. Chacune desdites structures ou presque a reçu la ferme instruction de suspendre tout recrutement jusqu’à nouvel ordre.

Monsieur Diané, selon toute vraisemblance, tente de remonter la pente par les excès de placement qui ont contribué à plomber des services d’Etat comme EDM et Somagep. Seulement voila : la mesure est d’autant plus mitigée et discutable qu’elle n’est pas nuancée par la nécessité incontournable de combler éventuellement les emplois libérés. En effet, face au départ du personnel vieillissant contraint à la retraite à l’échéance indiquée, les responsables de ressources humaines sont désemparés et ne savent pas encore comment s’y prendre pour combler le déficit de cadres dans certains domaines précis.

La Rédaction

