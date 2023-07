L’Inde est le deuxième producteur mondial de riz derrière la Chine et le premier fournisseur du marché africain. Dans le pays, une interdiction frappe cependant les expéditions de riz brisés depuis l’année dernière.

En Inde, le ministère de l’Industrie et du Commerce a reçu une demande du Mali, transmise par le ministère indien des Affaires étrangères concernant l’importation de 290 000 tonnes de brisures de riz. C’est ce que rapporte le quotidien local Livemint, citant une source proche du dossier qui a requis l’anonymat.

Cette démarche des autorités maliennes s’inscrit dans le cadre d’un accord de coopération entre les gouvernements des deux pays. La requête du Mali reste encore soumise à l’approbation de la Direction générale du commerce extérieur indien (DGFT). Dans les détails, la cargaison est prévue pour être expédiée en deux lots distincts de 240 000 tonnes et 50 000 tonnes.

Alors que les exportations de riz brisé restent à ce jour interdites en Inde depuis le 8 septembre 2022, cette transaction, si elle aboutit, fera du Mali le troisième pays d’Afrique de l’Ouest à obtenir une dérogation pour ses achats depuis le pays d’Asie après le Sénégal et la Gambie en avril dernier.

Selon les autorités indiennes, ces autorisations d’exportations spéciales ont pour but de permettre aux différents pays bénéficiaires de satisfaire leurs besoins de consommation en vue de relever les défis liés à la sécurité alimentaire.

En Afrique subsaharienne, le riz est la deuxième céréale la plus consommée après le maïs. Le Mali importe environ 25 % de ses besoins de consommation de la denrée qui s’élèvent à plus de 2,4 millions de tonnes par an, d’après les données de l’USDA. Une mine d’informations relayées par l’Agence Ecofin.

Salif Keïta voit plus beau :

Un Chevrolet offert

Salif Keïta, le rossignol de la musique malienne, veut toujours plus grand, toujours plus beau. Et voit désormais la vie en beauté et en Chevrolet. Il s’est vu offrir un nouveau carrosse noir de marque américaine, dont le modèle n’est pas répandu au Mali.

Salif peut en profiter pour des randonnées en campagne. De quoi assouvir ses désirs en 4×4. Le bolide est offert par Barouni Gamby, un jeûne opérateur économique qui est l’illustration parfaite du succès, du bonheur. Ce dernier n’est pas à son coup d’essai. Bien d’autres ont reçu de ses mains qui de maison, qui de voiture, entre autres.

