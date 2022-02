Sommé de quitter le territoire malien pour comportement inapproprié, quelques mois après le départ de Hamidou Bolly, diplomate burkinabé, l’organisation sous-régionale a décidé de le remplacer par un Cap-verdien. De ce fait, la Cédéao a jeté son dévolu sur Màrio Gomez Fernandez comme étant son nouveau représentant dans notre pays.

Ancien ministre et ex-ambassadeur de son pays, la presse guinéenne (la Guinée) où il aurait servi rapporte que Màrio Gomez Fernandez est titulaire d’une licence en Droit de l’Institut Supérieur des Sciences juridiques et sociales, ISCJS de Praia (Cabo Verde) et d’une licence en génie de la Faculté de Mécanique d’Automobile de l’Université de Brasov en Roumanie. Déjà arrivé à Bamako, il a été reçu, la semaine passée, par le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Après le départ de l’universitaire diplomate, tout porte à croire que l’on reçoit dans nos murs un diplomate mécanicien.

Les terroristes terrorisés

La montée en puissance des Forces armées maliennes (FAMa) est incontestable. Désormais maitres du terrain, les militaires maliens engrangent opération par opération des succès importants. Face à la presse, à l’occasion de la traditionnelle conférence de presse mensuelle, le directeur de la Communication des FAMa, a déclaré qu’avec l’opération ‘’Kêlêtigui’’, les FAMa partent à l’offensive, à la recherche et à la destruction des sanctuaires terroristes. De nos jours, a ajouté le Colonel Souleymane Dembélé, ces terroristes sont terrorisés par les FAMa et jouent à l’évitement, car ils sont retrouvés et neutralisés jusque dans leur dernier retranchement.

A en croire le Directeur de la Dirpa, les prouesses réalisées par les FAMa du 25 décembre à la fin de la semaine passée se chiffrent comme suit : 208 terroristes ont été neutralisés, dont 142 sur le théâtre Centre (une partie de la région de Mopti, Sevaré et Ségou et 66 dans la zone sud (Koulikoro, Sikasso, Kayes…) et 108 interpellations. 47 armes saisies, 28 véhicules, 94 motos, 718 sacs de céréales ayant été pris comme ‘’Zakat’’ par les extrémistes, ont été récupérés, tout comme 453 têtes de bovins et ovins et plusieurs munitions.

Exproprié par l’Etat

S’il est de notoriété publique que la loi du plus fort est toujours la meilleure, les autorités du Mali viennent de démontrer que la volonté d’un Etat est imposable à tous quitte à plaire ou pas à la personne se trouvant dans son viseur. En effet, le Conseil des ministres, du mercredi 16 février, a adopté un projet de décret autorisant et déclarant d’utilité publique, les travaux de construction des bureaux de certains services de la Direction générale des Impôts, sur la parcelle de terrain, objet du titre foncier n°905 de la Commune I du District de Bamako, sise à Sotuba. Dans le compte-rendu du Conseil, il est indiqué que les travaux empiètent sur une propriété privée qu’il convient d’exproprier pour cause d’utilité publique. Par cette décision, l’Etat démontre que nul ne résiste à sa volonté.

145 personnes interpellées au marché de Médine

Infestés de bandits et autres petits délinquants, le marché de Médine et ses alentours sont en train d’être assainis par les forces de l’ordre et de sécurité. Au cours d’une descente inopinée effectuée par le Commissariat de Police du 17ème arrondissement appuyé par le GMS, la BAC, la Garde et la Gendarmerie nationale, l’opération dite « Coup de pied dans la fourmilière » a été couronnée de succès. Elle a permis d’interpeller 145 personnes dont 8 femmes et de saisir 12 engins à deux roues etc.

Pour le directeur de la Police nationale, « l’objectif est de faire régner l’ordre public et la sécurité partout où sévissent les bandes armées ». En parallèle, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a procédé à l’inauguration du nouveau Commissariat de Police de Sirakoro Meguetana, qui fait suite à la demande croissante des notabilités et des populations de Sirakoro Meguetana. Ce Commissariat, a dit le ministre, va permettre d’assurer la protection des personnes et de leurs biens.

Commentaires via Facebook :