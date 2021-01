Une opération de collecte de céréales pour les sinistrés des régions du centre a débuté depuis 21 novembre 2020. Cette opération qui continuera jusqu’au 21 février 2021 permettra aux initiateurs de venir en aide aux sinistrés des régions du centre du Mali. Deux mois après le lancement de cette opération, plus de 6 millions de FCFA et un stock de 33 tonnes de céréales ont été collectés.

Kassoro : Des recherches en cours pour gérer les conflits des ressources naturelles

Dans le cadre de la gestion des conflits en rapport avec la gestion des Ressources naturelles dans la commune de Kassoro, cercle de Kita, un atelier a eu lieu la semaine dernière. Initiée par l’ONG ADEFIM sur un délai de trois mois, selon les organisateurs, cette session a pour but de repérer l’itinéraire de nouvelle piste de transhumance. Au cours de ladite session, un plan de plaidoyer a été élaboré par les participants pour la réhabilitation des anciennes pistes.

Ségou : l’ONG Educo fait un don de fournitures scolaires

Le lundi dernier, dans la région de Ségou, près de 20 mille enfants ont reçu des fournitures scolaires de la part de l’ONG Educo d’une valeur de plus de 60 millions de FCFA. Selon le donateur, l’objectif est d’améliorer les conditions d’apprentissage des élèves dans 75 écoles partenaires concernant les élèves du premier cycle de l’enseignement fondamental. Le lancement de cette activité a eu lieu dans les communes de Sébougou et Pélengana.

DIRPA : Les FAMa en communion autour d’un plat

Lundi dernier, la Direction de l’Information et des Relations publiques des Armées (DIRPA) a organisé un repas de corps dans la salle de conférence de ladite direction. Placé sous la présidence du sous-directeur Audiovisuel et Relations publiques de la DIRPA, le lieutenant-colonel Daouda Sidiki Diarra, ce festin appelé repas de corps chez les militaires permet de communier, de marquer la cohésion et le vivre ensemble des hommes sous le drapeau.

Tombouctou : Des échanges entre les acteurs sociaux et le nouveau commandant de zone

C’était du 19 au 22 janvier 2021 dans la salle de réunion du camp fort Cheikh Sidi Bekaye que le Colonel Mamadou Souleymane Koné commandant de zone et chef secteur 3 du théâtre centre de l’opération Maliko a fait une prise de contact avec les groupes les groupes armés signataires, les anciens combattants, les jeunes leaders, les femmes du camp veuves des militaires. Le nouveau commandant de ladite zone a affirmé sa disponibilité à accompagner toutes les activités permettant le renforcement ainsi que le raffermissement de la cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble. Ensuite il a demandé à l’ensemble de contribuer à l’union sacrée entre les populations, les communautés, les regroupements voire les associations tout en les exhortant à se donner la main, et éviter les mauvaises influences pouvant nuire au tissu social.

Insécurité au Mali : des agents de santé manifestant contre l’assassinat d’un médecin à Yorosso

Le mardi 26 janvier dernier, plusieurs services de santé publique du Mali ont observé un arrêt de travail entre l’intervalle de 10h et 11h sur toute l’étendue du territoire national. L’objectif de cette manifestation avait pour but de dénoncer l’assassinat par balle de leur collègue Dr Youssouf Mallé, médecin au CSCOM de Boura dans le cercle de Yorosso. Les organisations faitières des agents de santé exigent la sécurité avant l’envoi d’un autre médecin, dans ladite localité.

Sikasso: le Gouverneur de la région sur les mines d’or de Syama et de Tabacoroni

Le Gouverneur de la région de Sikasso a rendu visite aux travailleurs des mines d’or de Syama et de Tabacoroni dans la commune de Fourou, cercle de Kadiolo, le lundi 25 janvier 2021. Cette visite avait pour objectif de réconforter les travailleurs de ces différents sites d’orpaillage suite aux difficultés causées par la pandémie à coronavirus et une grève des travailleurs.

Culture : Yoro Diakité reçu en audience par le ministre de la Culture

Le styliste et créateur de mode, Yoro Diakité détenteur du « Jamboree Great d’Afrique du Sud », a été reçu en audience par Madame Kadiatou Konaré, ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, le lundi 25 janvier 2021. Le créateur hors pair souhaite refaire son atelier et son centre de formation dans le but d’aider la jeunesse, mais aussi contribuer à revaloriser les supports du Mali à travers la mode. Selon lui, la mode et le style malien ont besoin d’une nouvelle image. À noter que M. Diakité dès son retour au Mali avait bénéficié de l’appui du gouvernement, mais choses il n’a jamais reçu.

le ministre de l’Économie et des Finaqu’nces au CAISFF pour la digitalisation des services publics

Ce lundi 25 janvier 2021, le ministre de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou, a visité les locaux de la Cellule d’Appui à l’Informatisation des Services fiscaux et financiers (CAISFF), structure coordinatrice des projets et programmes de digitalisation des services relevant du ministère de l’Économie et Finance(MEF). Lors de cette visite le ministre Sanou, a échangé avec le personnel en vue de renforcer et de rationaliser l’utilisation du numérique au sein du MEF.

Politique : Échanges sur les réformes politiques, institutionnelles, électorales et administratives !

Du lundi 25 au mercredi 27 janvier 2021, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, a piloté le processus d’échanges sur les réformes politiques, institutionnelles, électorales et administratives au Gouvernorat du District de Bamako. Les acteurs de cette rencontre étaient entre autres : des experts du gouvernement, 219 partis politiques, 78 organisations de la société civile, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et la Délégation générale aux Élections (DGE). Le but de la rencontre était de corriger les lacunes et insuffisances des textes régissant les élections au Mali.

Rassemblées par la Rédaction

