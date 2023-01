Invité samedi 7 janvier dans “Les rencontres du Papotin” sur France 2, Emmanuel Macron n’a évité aucune question, pas même celles concernant sa vie privée, son amour pour sa femme Brigitte, leur rencontre quand il était au lycée et leur différence d’âge. Quitte même à se faire titiller sur le sujet par l’un des journalistes.

Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy ont avant lui été invités dans Les rencontres du Papotin. Samedi 7 janvier 2023, Emmanuel Macron a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées par les journalistes atteints de troubles autistiques, et sans filtre, présents devant lui lors de cette rencontre en toute franchise réalisée à l’Institut du monde arabe, à Paris. Sa femme Brigitte Macron l’accompagnait mais la première dame est restée en retrait tout le temps de l’interview réalisée en fin d’année dernière.

Comme un extrait de l’émission partagé sur les réseaux sociaux il y a quelques jours l’avait montré, Emmanuel Macron a été questionné sur son couple. Un sujet très personnel qu’il n’évoque que très rarement. Le président de la République de 45 ans a défendu son amour pour Brigitte, souvent attaqué en raison de leur différence d’âge, en évoquant la puissance des sentiments, que l’on ne choisit pas. Le chef de l’Etat, originaire d’Amiens comme son épouse, élève dans le lycée La Providence où elle enseignait, a tenu à rappeler qu’elle n’était que sa professeur de théâtre à l’époque. “Elle n’a pas été ma prof, elle était ma prof de théâtre. Ca ne compte pas pareil”, a confié Emmanuel Macron. Une précision qui n’a pas manqué de faire réagir l’un des journalistes du Papotin se trouvant juste à côté du président de la République. “Le malin”, n’a pas hésité à lui lancer ce dernier ! “Arrête de me craquer mes trucs tout de suite”, lui a alors répondu Emmanuel Macron sur le ton de l’humour. “Donc tu vois, c’est pas comme la prof de maths… j’essaye de négocier”, a poursuivi l’époux de Brigitte Macron.

LA RÉACTION DE SES PARENTS, D’ABORD INQUIETS

Emmanuel Macron a ensuite été interrogé sur la façon dont ses parents, Jean-Michel Macron et Françoise Noguès, ont appréhendé l’histoire d’amour de leur fils. Tous deux ont d’abord mal réagi, et “c’est normal” a ajouté le chef de l’Etat. “Je pense que tu t’imagines toujours pour tes enfants un schéma de vie qui est le tien ou qui est le schéma d’une certaine norme. Quand quelque chose arrive et que cela ne correspond pas à ton schéma, t’es pas forcément à l’aise. Et les parents, au début, ils sont inquiets pour toi. C’était un mélange de ça”, a témoigné Emmanuel Macron.

Sûr de son amour pour Brigitte, le jeune homme qu’il était à l’époque a eu foi en leur couple. Un histoire solide marquée par un mariage en octobre 2007 à la mairie du Touquet.

Coté audiences, la présence d’Emmanuel Macron dans Les rencontres du Papotin a attiré 4,54 millions de téléspectateurs, comme le rapportent Puremédias. Il s’agit de la meilleure audience de l’émission depuis son lancement comme le précisent nos confrères.

Source: https://www.purepeople.com/

