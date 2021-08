Rihanna est officiellement Milliardaire, selon le Magazine Forbes

«L’écosystème Fenty» a été complété l’année dernière par Fenty Skin, une gamme de soins pour la peau toujours inclusive. Seul échec : la marque de prêt-à-porter Fenty, stoppée au bout de deux ans, après avoir fortement souffert de la crise sanitaire.

Même si les fans de Rihanna se réjouissent du développement de Fenty, beaucoup attendent avec impatience un album de la chanteuse. Celle-ci, qui avait l’habitude d’en sortir un par an, n’en a pas créé de nouveau depuis Anti en 2016. L’album comprenait notamment les singles «Work» et «Love On The Brain».