Pour un meilleur maillage du territoire national : La Brigade territoriale de Bougouni et le Commissariat de police de Ouélessébougou inaugurés

Pour un meilleur maillage du territoire national, le Ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Général de Brigade Daoud Aly Mohammedine, à la tête d’une forte délégation composée de membres de son cabinet et de certains Directeurs centraux du département, a procédé, le vendredi 17 février 2023, à l’inauguration du tout-nouveau bâtiment qui abrite désormais la Brigade territoriale de Bougouni et à celle des locaux du Commissariat de Police de Ouélessébougou.

A son arrivée, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a été accueilli par le Gouverneur de la Région de Bougouni, le Général de Brigade Kéba Sangaré, en présence des autorités politiques et administratives de la ville.

Après les salutations d’usage et la visite de courtoisie aux notabilités de la ville, le 1er adjoint au Maire de Bougouni, Bany Touré a exprimé, dans son mot de bienvenue, toute la satisfaction de ses populations qui voient ainsi les forces de sécurité, notamment la Gendarmerie, logées à une meilleure enseigne, surtout que l’ancienne bâtisse date de 1947.

Pour sa part, le Directeur général adjoint de la Gendarmerie nationale, le Colonel Najim Ag Hattaye, a remercié les plus hautes autorités du pays qui ne ménagent aucun effort pour mettre les forces de défense et de sécurité dans les conditions optimales de travail. “S’agissant des infrastructures en question, elles sont non seulement conventionnelles, mais répondent également au plan type d’une Brigade de Gendarmerie. Monsieur le Ministre, c’est le lieu de témoigner cette volonté inébranlable qui vous anime d’accompagner la Gendarmerie nationale. Ce qui cadre bien avec les objectifs de réforme et de restructuration de nos outils de défense et de sécurité. C’est dans cet esprit que d’autres réalisations ont été déjà effectuées par vos soins, à savoir entre autres, la construction de la Brigade Territoriale de Massigui dans la Région de Koulikoro, celle de Diéma à Kayes et de Pélengana à Ségou”, a laissé entendre le Colonel Najim Ag Hattaye. Pour finir, il a invité la population à une collaboration franche et sincère avec les forces de défense et de sécurité, en général et les militaires de la Gendarmerie en particulier. La coupure du ruban symbolique et la visite guidée des locaux ont mis un terme à cette cérémonie.

Après l’inauguration de la Brigade territoriale de Bougouni, sur le chemin du retour, la délégation ministérielle a fait une escale à Ouélessébougou pour inaugurer le Commissariat de police de la ville.

Après les visites aux différentes notabilités, la délégation a rallié le site où le bâtiment abritant le commissariat était érigé. Prenant la parole, le Chef de quartier, Bana Samaké, a salué les autorités maliennes pour cette œuvre gigantesque qui marquera à jamais les esprits des habitants du Djitoumou. A sa suite, le Maire de Ouélessébougou, Bakary Samaké, a exprimé toute sa joie de recevoir un tel joyau architectural dans sa commune. Cela, poursuit-il, permettra aux forces de sécurité de s’acquitter convenablement de leur mission dans des conditions enviables. Avant de remercier les autorités de la Transition pour leur souci constant pour le devenir du Mali.

Quant au Directeur général de la Police nationale, l’Inspecteur général de police Soulaïmane Traoré, a laissé entendre que ce commissariat de police constitue une réponse concrète des plus hautes autorités aux demandes des populations de Ouélessébougou, qui attendent qu’elles soient protégées et que leurs biens soient sécurisés. Aux éléments de ce Commissariat de police, le Directeur général dira que : “j’ose espérer que ce site, moderne, fonctionnel et accueillant, permettra d’améliorer les capacités opérationnelles de nos personnels, et inversera la courbe de l’insécurité dans la Région. Notre objectif primordial est que la peur change de camp”.

En conclusion, l’Inspecteur général de police, Soulaïmane Traoré, a remercié le Ministre pour son engagement constant auprès des forces de sécurité, et appelé, par la même occasion, les populations à soutenir leur police en matière de collecte d’informations. La coupure du ruban symbolique et la visite guidée des locaux ont mis un terme à cette cérémonie.

Notons que la brigade territoriale de Bougouni a été construite pour un coût total de 149 millions 388.000 FCFA entièrement financé par le Ministère de la Sécurité et de la Protection civile.

Boubacar PAÏTAO

