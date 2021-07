Soulaïmane Traoré, DG de la Police nationale : «mon objectif, c’est éradiquer la criminalité et la délinquance»

Le directeur général de la Police nationale, le contrôleur général de police Soulaïmane Traoré, a animé, hier dans les locaux de sa structure, un point de presse au cours duquel il a réaffirmé son engagement à éradiquer la criminalité et la délinquance dans notre pays. Mieux, il entend faire de la police le pire «cauchemar» des criminels et des délinquants, qui «ne connaîtront aucun répit». «Nos cellules seront leur prochain logement», a-t-il promis.

Dans son intervention, le directeur général de la police nationale s’est réjoui de la dotation exceptionnelle des différentes forces de sécurité en 220 véhicules types pickup Toyota, le 27 avril dernier. Sur ce nombre de véhicules, la police nationale en a reçu pour sa part 105, qui ont été affectés à leurs différentes unités qui en avaient le plus besoin à Bamako et dans les régions, a confié Soulaïmane Traoré. «Cette dotation en matériel a été pour nos policiers d’un grand secours», a-t-il témoigné, avant de remercier les hautes autorités pour avoir permis cet effort important.

Rappelant que 2.994 jeunes ont entamé leur formation, le directeur général de la police nationale a annoncé le recrutement en cours de 3.250 nouveaux éléments.

D’après lui, ces recrues seront chargées, une fois qu’elles seront opérationnelles, de la sécurité et de l’ordre public. Ces renforts en effectifs, pour le contrôleur général de police Soulaïmane Traoré, illustrent la volonté politique affichée des autorités de la Transition de sécuriser les habitants de nos villes et d’endiguer la violence et l’insécurité.

Par ailleurs, le principal animateur du point de presse est revenu sur ses récentes visites effectuées dans les 17 commissariats de sécurité publique du District de Bamako. Soulaïmane Traoré a affirmé que ces déplacements sur le terrain lui ont permis de s’entretenir avec les hommes et les femmes qui composent nos forces de sécurité. Il a ajouté avoir saisi l’occasion de rappeler à ces derniers ses directives de fermeté et de «tolérance zéro» pour les malfrats.

Pendant ces visites, le directeur général de la police a indiqué avoir constaté l’insuffisance des moyens mis à la disposition des agents, en ce qui concerne notamment les équipements informatiques. Aussi, le directeur général de la police nationale a révélé avoir rencontré des agents, qui font preuve d’une détermination sans faille à pourchasser les délinquants et à endiguer la criminalité dans le ressort de leur arrondissement. Selon le chef de la police malienne, ce n’est qu’en agissant avec fermeté et sans relâche « que nous maintiendrons le calme dans nos villes ». Pour lui, la peur et l’insécurité doivent changer de camp, assurant que la police s’y emploie permanemment.

Bembablin DOUMBIA

Commentaires via Facebook :