“Pourquoi adhérer à un parti politique ? Cas de l’Adéma/PASJ : l’option idéologique et les valeurs cardinales à l’épreuve des objectifs électoraux”. Tel était le thème de la conférence débats organisée le jeudi 25 mai au CICB pour célébrer les 32 ans d’existence du parti de l’Abeille. Placée sous la présidence du Marimantia Diarra, cette conférence a réuni de nombreux militants, sympathisants et membres de cette formation politique, dont l’ancien chef de l’Etat Dioncounda Traoré.

Les conférenciers, des Adémistes bon teint, avaient pour noms : l’ancien président de l’Assemblée nationale militant de première heure de l’Adéma/PASJ, Pr. Ali Nouhoum Diallo, Dr. Modibo Traoré, membre du comité exécutif, et l’ancien ministre de l’Education nationale, Pr. Moustapha Dicko. Après les mots de bienvenue du président Marimantia Diarra, le premier intervenant de cette conférence débat, Dr. Modibo Traoré, répondant à la question de savoir pourquoi adhérer à un parti politique, a précisé que la fonction des formations politiques va au-delà de la conquête du pouvoir. “Les partis politiques se distinguent les uns et les autres par leur idéologie. A l’origine, on avait des formations politiques constituées des notables et le deuxième groupe ce sont les partis de masse. Et l’Adéma/PASJ est proche de cette idéologie qui a pour objectif de réformer la société et d’inverser l’ordre des choses”, a soutenu Dr. Traoré. Selon lui, il ne suffit pas d’adhérer, il faut s’engager activement en militant pour faire changer les choses.

Il a révélé que les partis politiques ne doivent pas être des propriétés privées et/ou des GIE, exhortant les militants à comprendre qu’il n’est pas fait pour changer les statuts personnels des uns et des autres.

Intervenant sur le même sujet, Pr. Moustapha Dicko a soutenu que de nos jours ce n’est pas l’esprit de parti qui est décrédibilisé mais plutôt les Maliens sont à la recherche de la bonne gouvernance, de la justice sociale.

Quant au Pr. Ali Nouhoum Diallo, ancien président de l’Assemblée nationale, tout en précisant l’importance de la démocratie, il a rappelé que le parti Adéma/PASJ mérite tout le respect en étant le pilier de la démocratie au Mali, invitant la classe politique à ne pas se frotter les mains en le critiquant. “Quand le parti Adéma/PASJ va s’effondrer, tous (en faisant référence aux autres formations politiques, Ndlr) vont partir sans exception”, a prédit Pr. Dicko. Pour éloigner ce spectre, il a invité l’Adéma/PASJ à faire valoir son leadership sur l’échiquier politique malien. “Je ne dis pas de ne pas collaborer avec les hommes en armes ou de ne pas les aider à sauver le pays, mais je vous le conseille ayez le courage de leur dire la vérité en disant ça, ou ça n’est pas bon pour le pays. Et vous mériterez d’être des élèves de feu Abdrahamane Baba Touré, Kadari Bamba, Soumana Maïga…”, a déclaré Ali Nouhoum Diallo. Cette conférence débats a été une occasion pour les militants de connaitre différentes positions du parti sur la vie nation. Kassoum Théra

