Adema : Les Abeilles refusent d’aller à l’opposition

Le Centre des conférences de Bamako (CICB) a abrité samedi, dimanche et lundi derniers les travaux du 6è congrès ordinaire du l’Adema. A l’issue duquel Marimatia Diarra, membre du CNT a été élu président du parti.

Le président sortant, le professeur Tiemoko Sangaré, avait conduit la formation d’Alpha Oumar Konaré dans un regroupement qui demande à la transition de respecter le délai, d’abandonner l’organisation des Assises nationales de refondation et d’abandonner également la mise en place de l’Organe unique de gestion des élections. Du coup, l’Adema était le poids lourd dans le cadre d’échange politique pour une transition réussie.

Certains barons et cadres du 2e parti politique, le plus grand d’Afrique après l’ANC en Afrique du sud, n’étaient pas d’accord avec cette position du parti. Ils se sont bien organisés et ont mis en place une très belle stratégie.

C’est ainsi qu’ils ont convoqué rapidement le congrès du parti qui a été plusieurs fois reporté. Ils ont précipité l’organisation du congrès pour pouvoir mettre à l’écart le président Pr Tiemoko Sangaré. Ce dernier, faut-il le rappeler a été cité dans une affaire de corruption au niveau du ministère de la Défense et des Anciens combattants au moment au moment où il dirigeait ce département. La Cour suprême avait voulu le convoquer et l’Adema s’est beaucoup impliqué pour que cette convocation soit différée, afin de permettre la tenue du congrès.

Aujourd’hui, ce congrès a été tenu dans les bonnes conditions, Tiemoko Sangaré a été écarté et l’Adema a pris la décision de participer aux Assises nationales de refondation. Cela signifie que l’Adema va se démarquer du regroupement politique qui est contre l’organisation de ces assises nationales. Du coup, l’Adema devient un allié et un soutien de taille pour la transition et refuse d’être dans une opposition par rapport à cette transition en cours. Ainsi le parti d’Alpha Oumar Konaré s’accommode avec tous les régimes. Il accompagne et soutient tous les pouvoirs. Maintenant, il reste à savoir quel sort sera réservé au président sortant, Pr Tiemoko Sangaré déjà lâché par les siens.

Rappelons les travaux de ce congrès ont dominé tous le weekend et le lundi. A issue de ces travaux un nouveau comité exécutif de plus de 89 membres a été mis en place dirigé par Marimantia Diarra qui a pour 1er vice-président Abdoul Karim Konaté dit Ampé et le puissant maire du district Adama Sangaré comme 2eme Vice-président. L’ancien ministre Yaya Sangaré occupe le poste stratégique de secrétaire général et porte-parole du parti.

Assarid AG Imbarwane précédemment secrétaire général occupe désormais le poste du 3e Vice-président. Adama N Diarra de la section de Sikasso devient 5e vice-président et le jeune Fabou Diarra a désormais en charge la communication du parti.

Le revenant Sékou Diakité devient 14ème vice-président pendant que Me Kassim Tapo occupe le poste de 13e vice-président. Le puissant trésorier Ouali Diawara conserve son poste dans le bureau. Notre confrère, l’ancien président de la Maison de la presse et directeur de Groupe Renouveau, Dramane Alou Koné ( DAK) fait son entrée dans le comité exécutif où il occupe le poste 2e Secrétaire à la communication, chargé des web.

Seydou Diamoutené

