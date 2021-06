ADEPM : Aboubacar Sidiki Fomba dévoile les axes majeurs du projet de société du parti

Le parti, Alliance démocratique du peuple du Mali (Adepm) a soufflé ses 7 bougies le samedi 19 juin 2021. L’occasion pour son président, Aboubacar Sidiki Fomba de dresser le bilan et d’exposer les axes prioritaires de son projet de société lors d’une conférence de presse.

Le président du parti nationaliste et panafricaniste (Adepm), Aboubacar Sidiki Fomba, accompagné par Alhousseni Wattara, conseiller spécial chargé de la défense et la sécurité, Modibo Traoré, président des jeunes, Bandiougou Soumaro, secrétaire général du parti, Me Diarra Aminata Touré, présidente des femmes, a dévoilé les 3 axes majeurs de son projet de société, le samedi, 19 juin 2021 à l’occasion du 7ème anniversaire du parti.

Le président, dans son intervention, a affirmé sa volonté, s’il était élu président de la République, de rassembler les Maliens, de faire de l’école malienne un milieu d’éducation de qualité, de réhabiliter les valeurs, restaurer l’Etat de droit et relancer le développement économique, social, et culturel. En deux heures, le président a passé en revue les 3 piliers de son projet de société qui sont : La suppression des Tdrl et de toutes taxes y compris celles douanière et foncière en les remplaçant par le payement d’un franc par minute de communication, le départ des forces d’occupation du Mali y compris les bases militaires installées à Tessalit et Gossi.

Le parti possède de l’expertise pour la réduction du coût de l’électricité et la fin du délestage au Mali. Par ailleurs, le conférencier a aussi parlé de la position du parti à l’égard de la transition. A ses dires, le parti Adepm accorde son soutien total aux autorités pour la réussie de la transition. Pour cela, il a lancé un appel à la paix, l’union national et la cohésion sociale pour un Mali uni et prospère. « Nul développement n’est envisageable sans la paix, lorsque la division s’installe dans le rang des citoyens d’un même pays », a-t-il déclaré.

Par rapport à la durée de la transition, l’Adepm juge le délai imparti insuffisant pour organiser les élections crédibles et transparentes. A cet effet, il a invité tout le peuple malien à œuvrer pour le bien-être du Mali. Ladite cérémonie d’anniversaire a pris fin par la remise d’attestations de reconnaissance de la part de la jeunesse à certains cadres du parti.

Siriki KONE

