Trois jours après l’attaque terroriste d’Indelimane contre les FAMA, le président Ibrahim Boubacar Keita, s’est adressé à la Nation. Dans le message diffusé, ce lundi 04 novembre, par la télévision nationale, le Chef de l’Etat est apparu déterminé et rassembleur. Il a présenté les condoléances de la nation malienne aux familles endeuillées, avant d’appeler à l’union autour de nos militaires.

Maliweb.net – «Nous sommes en guerre», a rappelé le Chef de l’Etat, le ton grave et le visage fatigué. «L’attaque de Indelimane, de Boulkessy et Mondoro et toutes celles qui les ont précédées montrent la gravité de la situation que vit notre pays», insiste le président IBK. Avant d’indiquer avoir présidé une Session extraordinaire du Conseil Supérieur de la Défense Nationale et une réunion ad hoc avec toute la hiérarchie militaire, respectivement le 09 et 30 octobre 2019, face aux attaques meurtrières récurrentes contre nos militaires.

De ces deux rencontres, des décisions ont été prises, selon le président IBK. «J’ai instruit des mesures fortes; notamment l’élaboration d’un nouveau concept opérationnel qui donne une part importante à l’offensive, au niveau de relèvement du commandement opérationnel sur le terrain et à l’amélioration des conditions d’engagement de nos hommes», a déclaré le président IBK. En d’autres termes, IBK annonce l’application de l’adage selon laquelle «la meilleure défense, c’est l’attaque».

Autre temps fort de l’adresse à la nation du président de la République, c’est l’appel à l’union nationale. Le président de la République invite les Maliens «à faire preuve de solidarité autour de notre seul et vrai outil de décision nationale que sont nos FAMa». Cette solidarité, assure-t-il, est d’autant plus nécessaire que la lutte dans laquelle nous sommes engagés sera de longue haleine et notre résilience sera régulièrement mise à l’épreuve.

Pour terminer, IBK a appelé à l’inclusivité du Dialogue national. Il est important, insiste-t-il, que tous les Maliens, individuellement et collectivement, «tous, sans exclusive aucune se retrouvent». «Ma main demeure tendue à tous mes frères et sœurs», a conclu le Chef de l’Etat. Espérons que cette main « tendue » soit enfin visible par l’opposition politique notamment son Chef de file, Soumaïla Cissé, pour le vrai bonheur des Maliens.

Mamadou TOGOLA / maliweb.net

