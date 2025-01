AES : Goïta dénonce les manoeuvres de déstabilisation

Lors des vœux de Nouvel An, le Président Assimi Goïta a réaffirmé les priorités du Mali : souveraineté, sécurité et intégration régionale. Il a salué les avancées de l’Alliance des États du Sahel, confirmé la sortie imminente de la Cédéao et fustigé les manœuvres de déstabilisation.

Le Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta a reçu, le 6 janvier 2025, les les Forces vives de la Nation lors de la traditionnelle présentation des vœux de Nouvel An. Ce rendez-vous annuel a permis de mettre en lumière les avancées de la Transition, mais aussi de réitérer les priorités stratégiques du Mali dans un contexte régional marqué par des tensions.

Devant les représentants des familles fondatrices de Bamako, des confessions religieuses et de la société civile, le Chef de l’État a salué la résilience du peuple malien face aux épreuves, rendant hommage aux victimes du terrorisme et des inondations récentes.

Réaffirmant son engagement dans la lutte contre la corruption et pour la souveraineté nationale, il a appelé les Maliens à demeurer vigilants face aux complots extérieurs.

Dans son discours, le Président Goïta a également dénoncé les manœuvres de déstabilisation visant les États membres de l’Alliance des États du Sahel (AES). Il a évoqué les progrès accomplis dans l’intégration régionale, notamment la finalisation prochaine du passeport biométrique commun, tout en réitérant l’engagement du Mali à sortir de la Cédéao comme prévu le 28 janvier 2025 et à lancer une banque d’investissement commune.

Dans un communiqué en date du 22 décembre, l’AES a dénoncé des tentatives orchestrées pour fragiliser ses bases. Ces actions, attribuées à certaines puissances extérieures et à des acteurs régionaux, visent à ralentir les progrès de la Confédération, notamment dans les domaines de la sécurité et de l’économie. En réponse, l’AES a adopté une stratégie de défense commune, coordonnant ses efforts militaires pour contrer toute velléité d’ingérence.

Par ailleurs, malgré des appels de dernière minute pour reporter cette décision, le Mali, le Burkina Faso et le Niger maintiennent leur calendrier de sortie effective de la Cédéao au 28 janvier 2025. Ce retrait marque une rupture avec une organisation perçue comme en décalage avec les aspirations souverainistes des populations sahéliennes. Les discussions au sein de l’AES se concentrent désormais sur le renforcement des mécanismes de coopération régionale.

Le projet de passeport biométrique commun avance d’après les dirigeants de cette organisation. Lors des réunions tenues les 21 et 22 novembre 2024 à Bamako, les ministres en charge de la Sécurité des trois pays ont validé les spécifications techniques harmonisées pour le passeport et la carte nationale d’identité de l’AES. Ces documents visent à faciliter la libre circulation des personnes tout en renforçant la sécurité régionale et en luttant contre la fraude documentaire.

Actuellement, les recommandations des ministres sont en attente d’approbation par les chefs d’État de l’AES, un processus qui pourrait permettre la mise en circulation des premiers passeports dès le deuxième semestre 2025.

Au premier sommet de l’AES, tenu en juillet 2024 à Niamey, les chefs d’État ont décidé de créer une banque d’investissement commune et un fonds de stabilisation économique. La banque, destinée à financer des projets structurants tels que les infrastructures et les technologies, vise à consolider l’intégration régionale. Quant au fonds de stabilisation, il a pour objectif de protéger les économies membres contre les chocs extérieurs.

Bien que les chiffres définitifs n’aient pas encore été rendus publics, des estimations préliminaires évoquent un capital initial de plusieurs centaines de millions de dollars, mobilisés par les trois États et des partenaires stratégiques. La mise en œuvre de ces projets est prévue pour début 2026.

Les initiatives prises par l’AES traduisent une volonté de répondre aux défis sécuritaires tout en consolidant une intégration régionale fondée sur des bases solides.j

Source: https://fr.apanews.net/

