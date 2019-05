Le Mali a adhéré à l’initiative SWA suite à la troisième Réunion de Haut Niveau (RHN), tenue en avril 2014, à Washington. Depuis lors, notre pays se bat pour respecter ses engagements vis-à-vis des autres pays signataires. C’est dans ce cadre que la CN-CIEPA/WASH a organisé une rencontre des OSC et partenaires pour l’appropriation du MRM SWA par les acteurs. Objectif recherché: contribuer à la responsabilisation accrue de la société civile AEPHA dans le cadre de la mise en œuvre des engagements SWA relatifs au Mécanisme de Redevabilité Mutuelle (MRM-SWA) par les autorités maliennes.

Cette rencontre des organisations de la société civile AEPHA et partenaires est un rappel au respect aux engagements SWA. Il s’agit pour eux d’accompagner l’Etat malien dans ce sens.

Boureima Tabalaba, Point focal SWA de la société civile, a laissé entendre que le Mali fait partie des pays pionniers en matière de SWA. Ce rang honorable est dû aux efforts que ne cessent de fournir les acteurs en matière d’accès à l’assainissement et à l’eau potable pour tous. «Ce rang ne doit pas nous faire perdre de vue la nécessité de respecter l’échéance de 2030 fixée pour l’ODD6», a indiqué le Point focal. Pour ce faire, il urge pour le Gouvernement malien de mener des actions d’envergure. Il s’agit, entre autres, d’adopter par Décret les nouveaux documents de politiques nationales de l’eau, de l’assainissement avec leurs programmes de mise en œuvre d’ici à la fin 2020, élaborer une nouvelle stratégie nationale de développement de l’alimentation en eau potable en prenant en compte les préoccupations des populations les plus pauvres et les plus vulnérables d’ici à 2022 ; élaborer également des nouvelles stratégies nationales en matière d’assainissement d’ici à 2022 et tenir un dialogue sur le financement du secteur lors du cadre de concertation de 2020, pour aboutir à une approche concertée de mobilisation de ressources financières ; accélérer le taux d’accès à l’eau potable des populations de 2 points en pourcentage par an (soit 800.000 personnes par an avec un taux d’accès de 73% en 2020) font partie des nouveaux engagements du Gouvernement du Mali sur le MRM-SWA.

Une forte mobilisation de fonds s’avère nécessaire pour l’atteinte des objectifs de l’ODD6. Cette tâche incombe aux OSC AEPHA. Cela se passe par des plaidoyers à l’endroit du Gouvernement pour créer un sous axe consacré à l’EHA dans le nouveau CREED 2019-2023.

C’est une course vitesse qui est désormais lancée pour l’atteinte de l’ODD6. Tous les moyens sont bons pour gagner le pari. Le but recherché étant le respect de l’échéance 2030. A défaut de l’atteindre à 100%, il faut avoir un pourcentage honorable. C’est de là que réside les engagements des OSC et partenaires d’appui. A titre de rappel, le Mali a adhéré à l’initiative SWA suite à la troisième Réunion de Haut Niveau (RHN), tenue en avril 2014, à Washington.

Les pays pionniers en SWA sont le Costa Rica, le Kenya, le Malawi, le Mali, le Maroc, le Nigéria, le Pakistan, le Portugal, le Viet Nam, et la Zambie.

Trois points focaux en SWA sont nommés par pays pionnier. Pour le Mali, les deux premiers sont les Directeurs Nationaux adjoints de la DNH et de la DNACPN au compte de l’Etat et quant au troisième point focal vient de la société civile. Le choix est porté sur Boureima Tabalaba de la CN-CIEPA d’assurer ce rôle au nom des OSC-AEPHA. Tout un symbole pour cette organisation qui assure le leadership des OSC en matière de plaidoyer pour l’accès de tous à l’assainissement et à l’eau potable.

Ambaba DE DISSONGO

