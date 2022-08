Décidément le bout du tunnel dans la crise entre le Mali et l’occident n’est pas pour demain, alors que les principaux partenaires financiers du Mali sont ceux de l’occident. Au début de la rupture avec la France, les autres pays alliés, européens comme américains, n’ont voulu suivre la tête baissée leur allié français, mais ils ont voulu chercher à comprendre et à même aider le Mali à se tirer d’affaire de cet imbroglio. La passion Russe ayant aveuglé les autorités maliennes, elles n’ont pas voulu comprendre les enjeux. Finalement les autorités maliennes ont poussé le bloc occidental à unifier leurs efforts pour n’avoir qu’un seul front celui anti russe et ses alliés dont le Mali. Le Mali peut-il réellement se passer de la coopération occidentale et pouvoir atteindre ses objectifs ? L’entrée dans la danse des américains ne serait-elle pas un tournant décisif ?

C’est désormais chose faite une liste d’une vingtaine de pays dans ma ligne de mire des états-unis circule sur les réseaux sociaux, parmi lesquels le Mali. Les américains reprochent à ces pays leur abstention au moment du vote de la résolution condamnant l’invasion russe de l’Ukraine. Et surtout le fait pour certains de ces pays de collaborer avec une société privée russe aux activités sulfureuses. Pour Joe Biden les pays qui ont fait le choix de la Russie doivent subir les affres des sanctions économiques et financières. Le Mali peut-il réellement se passer de l’occident et amorcer son développement ? Il ne faudrait pas rêver les statistiques parlent d’elles-mêmes de l’aide budgétaire au développement en passant par les nombreux projets, la France, l’Allemagne, les États-unis et tous les autres pays européens l’occident dame largement le pion à la Russie et ses alliés. Pourquoi alors les autorités maliennes veulent- elles priver leur peuple du droit au développement ? Autant nous avons dénoncer l’embargo de la CEDEAO, qui aurait dû être évitée, autant nous dénonçons cette attitude belliqueuse de nos autorités dont les actions au-delà du populisme n’ont aucun effet bénéfique sur le peuple malien, qui souffre énormément de la situation.

Ne nous voilons pas la face les sanctions américaines, qui sont désormais inévitables, feront plus de mal aux maliens, car les USA sont incontestablement la première puissance économique du monde. Ceux qui rêvent les yeux ouverts en fondant de l’espoir sur les Russes, ils vont vite déchanter, car la Russie a le même PIB que l’Espagne, donc qui cherche également à faire des économies. Elle commercialise sa matière première. C’est seulement sur le plan militaire que sa coopération pourrait être fructueuse, car son armement est bon marché. En Somme, le Mali doit sortir de son isolement diplomatico- économique. Il doit élargir sa base et se réconcilier avec tous les pays afin d’atteindre ses objectifs. Car sans être un oiseau de mauvais augure, la situation actuelle du pays est tout simplement une bombe à retardement. En plus de la crise sociale de plus en plus intenable, le Mali connaîtra dans les semaines , voir les mous à venir, une crise financière sans précédent donc les autorités doivent parer au plus pressé pour trouver des alternatives crédibles.

Youssouf Sissoko

