Le Président de la transition, le Général d’armée Assimi GOÏTA, a présenté sa feuille de route pour l’action gouvernement au Premier ministre, le général de division, Abdoulaye MAÏGA, lors du conseil des ministres ce mercredi 27 novembre. Elle est axée sur la sécurité, la gouvernance et le développement pour répondre aux attentes du peuple malien et consolider les acquis de la transition.

Le nouveau Premier ministre, le général de division, Abdoulaye MAÏGA, a été fixé sur ses missions lors du premier conseil des ministres de son gouvernement tenu ce mercredi sous la présidence du général d’armée, Assimi GOÏTA.

Pas de changement cap, le président de la transition a présenté sa feuille de route au chef du gouvernement à qui il revient de la mettre en application. Elle doit servir de boussole, de repère pour les initiatives du gouvernement constitué le jeudi dernier.

Au cours de cette cérémonie, le président GOÏTA a mis l’accent sur les priorités nationales, soulignant l’urgence de consolider les acquis et d’accélérer les réformes essentielles dans un contexte où les attentes sont fortes.

Les préoccupations des Maliens, la boussole du gouvernement

Dans son discours, le président de la transition a rappelé que les attentes du peuple, exprimées lors des Assises nationales de la Refondation, servent de ligne de conduite à l’action gouvernementale. Celles-ci se concentrent autour de trois axes majeurs : la défense et la sécurité, la gouvernance, et le développement.

Ces Assises nationales tenues, du 27 au 30 décembre 2021, ont abouti à des centaines de recommandations dont l’application contribuera à poser le jalon d’un nouveau départ, le Mali Kura.

« Les préoccupations exprimées par notre peuple constituent la boussole de notre action », a-t-il insisté.

Dans le cadre de la sécurité et de la défense du territoire, le chef de l’État a salué les efforts déployés pour équiper et former les forces armées maliennes, tout en rappelant l’importance de maintenir cet élan. « Les victoires éclatantes sur les groupes armés terroristes prouvent à suffisance la pertinence de notre nouvelle politique de défense », a-t-il affirmé, tout en rendant hommage aux victimes de l’insécurité.

Grâce à ces efforts, les Forces armées maliennes sont montées en puissance avec des résultats probants dans la lutte contre l’insécurité et les groupes terroristes, en dépit de quelques poches d’insécurité notamment dans la région de Bandiagara.

L’émergence économique doit se matérialiser

L’adoption de la nouvelle Constitution du 22 juillet 2024 et d’autres textes juridiques marque, selon le Président de la transition, un tournant vers une gouvernance plus inclusive.

Pour ce faire, il a exhorté le gouvernement à poursuivre les réformes dans le domaine de la justice pour combattre la corruption et renforcer la légitimité des institutions de l’État.

L’émergence économique du Mali demeure une priorité.

« Le développement économique ne doit pas se limiter à des chiffres, mais se matérialiser par une amélioration des conditions de vie pour tous », a souligné le général GOÏTA. L’agriculture, l’industrie, les infrastructures énergétiques et les technologies de l’information ont été identifiées comme des secteurs stratégiques.

Le président de la transition a insisté aussi sur l’amélioration du système éducatif, de la couverture sanitaire et de l’emploi des jeunes.

« Notre pays a besoin de citoyens intègres et soucieux de travailler avec abnégation pour l’intérêt général », a-t-il déclaré, en appelant à inculquer des valeurs patriotiques à la jeunesse.

De même, le général Assimi Goïta a invité les membres du gouvernement et les partenaires sociaux à maintenir et renforcer le dialogue social et à veiller à la mise en œuvre du Pacte de stabilité sociale et de croissance. Ce document signé en août 2023 a été évalué du lundi et mardi dernier par les différents acteurs. Dressant un bilan, les centrales syndicales et les syndicats non affiliés ont estimé que plusieurs accords du Pacte souffrent par défaut d’application.

Par ailleurs, le président Goïta a invité le gouvernement à œuvrer pour doter le pays de plateau technique plus moderne et développer un système de solidarité nationale pour faire de l’inclusion sociale une réalité.

La synergie diplomatique avec les pays respectueux de la souveraineté du Mali et la protection des Maliens à l’étranger figurent également parmi les priorités.

Le Président a rappelé l’importance de la Confédération des États du Sahel, réunissant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qu’il voit comme une alliance stratégique pour l’avenir.

Trois pays face à l’hostilité de la CEDEAO ont signé en septembre 2023 la charte instituant l’Alliance des Etats du Sahel (AES) devenue une confédération en juillet dernier.

A travers cette organisation, le Mali, le Niger et Burkina Faso entendent mutualiser leur effort dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui freine leur développement socio-économique.

Alors qu’il y a la levée des boucliers des acteurs politiques pour le retour à l’ordre constitutionnel, le président Assimi GOÏTA, lors du conseil des ministres de ce jour s’est prononcé sur l’organisation des élections en exhortant le gouvernement à garantir un processus libre et apaisé pour mettre un terme à la Transition.

Il a également insisté sur la gestion rigoureuse des ressources publiques et sur une reddition de comptes accrue.

« L’objectif est de doter notre pays d’institutions légitimes et fortes », a-t-il précisé.

Enfin, le Président a insisté sur la cohésion au sein du gouvernement, qu’il considère comme la clé pour relever les nombreux défis.

Pour l’atteinte des résultats escomptés, le président de la transition a instruit au Premier ministre d’élaborer un plan d’actions global assorti de plans d’actions sectoriels avec des objectifs clairs, des indicateurs et des chronogrammes de réalisation et d’assurer e suivi de sa mise en œuvre.

Par Sikou BAH

