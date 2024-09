Attaques terroristes à Bamako : L’ATIR condamne avec un mépris insultant les criminels qui ont assassiné nos enfants

Dans une déclaration en date du 21 septembre 2024 et signée par son Président, le Pr. El Hajj Younouss Hamèye Dicko, l’ATIR (Alliance pour une Transition Intelligente et Réussie), condamne avec la dernière rigueur les attaques barbares et lâches qui ont visé l’école de Gendarmerie de Faladiè et l’Aéroport international Président Modibo Kéïta de Senou le mardi 17 septembre dernier. Aussi, elle demande au peuple malien de faire confiance à Assimi et à ses camarades d’Aout 2020 qui ont redonné à notre pays sa souveraineté pleine et entière, souveraineté qu’il ne doit plus jamais perdre. Lisez la déclaration en intégralité !

DECLARATION DE L’ALLIANCE POUR UNE TRANSITION INTELLIGENTE ET REUSSIE (ATIR) Mardi 17 septembre 2014 : Attaque terroriste sur l’Ecole de Gendarmerie et l’Aéroport Modibo Keita de Bamako Sénou .

Ce matin du Mardi 17 septembre 2024, Bamako, le Mali et les Maliens furent en émois légitimes, à l’annonce de l’attaque terroriste sur l’Ecole de la Gendarmerie et de l’Aéroport Modibo Keita.

De nombreuses questions sont nées dans les esprits et ont fusé sur les langues et, des doutes ont mêmes fleuri dans les cœurs ; après réflexion ces doutes se sont tous évanouis !

En effet, cette attaque est complexe, fruit d’un complot international de la même nature que celui qui a été à la base de la trahison de Tinzawatène !

Complot qui a vu la conjugaison du terrorisme international avec l’état voyou d’Ukraine et d’un autre état qui a ouvert son espace aérien aux commandos de cet état voyou pour venir verser le sang des Maliens en terre malienne.

L’Alliance pour une Transition Intelligente et Réussie (ATIR)n’a pas encore séché ses larmes en pensant au massacre de ses enfants innocents à l’Ecole de la Gendarmerie.

ATIR condamne avec un mépris insultant les criminels qui ont assassiné nos enfants. Ils ont pour noms ces rebelles égarés, ces faux jihadistes, ces terroristes de tous bords, cet état terroriste d’Ukraine, les autres états complices et qui cherchent désespérément à s’installer sur notre sol par la force pour devenir Emirs, roitelets, Mollahs, Sultans et qui ne sont que des Satans !

Leur agression a été réduite à néant grâce à la réaction instantanée et foudroyante de nos Forces Armées et de Défense, sans oublier le patriotisme de notre Peuple qui s’est levé comme un seul homme pour traquer les criminels qui ont préféré les balles de l’armée au châtiment vengeur de nos populations.

ATIR félicite les FAMA qui n’ont laissé aucune chance aux criminels qui ont été pris dans les nasses de notre armée. Ainsi les FAMA ont rendu vain le complot ukraino-terroriste et des états qui sont ses complices. Il s’agit là de la première grande défaite du terrorisme et des faux frères au Mali !

HONNEUR ET INVINCIBILITE AUX FAMA !

IGNOMINIE ET DESASTRE AU COMPLOT UKRAINO-TERRORISME INTERNATIONAL !

Aujourd’hui, au grand dam de nos ennemis, la République du Mali apparait comme la première force antiterroriste au Sahel ; pour cela, il suffit de considérer le nouvel intérêt des Etats-Unis d’Amérique pour le Mali et même les timides condoléances de l’Ambassade de France au Mali.

Cependant, nous pensions qu’après le lâche assassinat des jeunes de Diré qui allaient à Tombouctou pour s’engager dans l’armée, des dispositions idoines étaient prises pour protéger les lieux de formations militaires (Prytanée, écoles militaires, Ecole de Guerre, Ateliers de Markala, etc.).

C’est encore le lieu, sans complexe, de rendre un hommage mérité au Colonel Assimi GOITA, Chef de l’Etat, pour son savoir-faire et sa constance dans l’excellente construction de l’Armée malienne qui fait l’envie de l’Afrique et l’admiration des puissances militaires, par son courage et son professionnalisme.

ATIR va encore plus loin en disant que les Maliens doivent faire confiance à Assimi et à ses camarades d’Aout 2020 qui ont redonné à notre pays sa souveraineté pleine et entière, souveraineté qu’il ne doit plus jamais perdre !

N’est-ce pas Assimi Goita, qui a proclamé que « Le Mali n’a plus droit à l’erreur » ?

ATIR dit aujourd’hui que notre Peuple ne possède plus d’alternative démocratique ou patriotique que Assimi, tant que celui-ci gardera le CAP !

ATIR demande donc au peuple Malien de se coaguler autour d’Assimi afin de faire échec aux ennemis du Mali et de rendre la Patrie encore plus forte et plus respectée dans le monde.

Première organisation politique à soutenir la Transition depuis 2020, ATIR reste inébranlable dans son soutien à la bonne réussite de cette Transition.

Car, ATIR ne marchande pas son soutien, ne négocie pas son soutien tant il est vrai que toute bonne gestion fait gagner le Mali pour lequel nous œuvrons !

Ainsi, ATIR s’incline devant la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires du mardi 17septembre2024, présente ses condoléances aux familles des disparus.

ATIR remercie tous ceux qui ont compati avec le Peuple malien, notamment l’AES, la République sœur du Sénégal qui a eu l’élégance de ne pas solubiliser son amitié dans les larmes de crocodile de certains, les USA, la France, etc.

VIVE ATIR !

VIVE LE MALI !

MORT AU TERRORISME ET A SES COMPLICES !

Bamako, le 21 septembre 2024

Le Président d’ATIR

Pr El Hajj Younouss Hamèye DICKO

Commandeur de l’Ordre National du Mali

Chevalier de l’Ordre International des Palmes Académiques du CAMES

Commentaires via Facebook :