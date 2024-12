Cadre de concertation entre le Gouvernement et les Partis Politiques : Les leaders politiques saluent sa reprise, mais…

Hamidou Doumbia, Secrétaire Politique du Parti ‘’YELEMA’’ :

« La révision de la liste électorale est ponctuelle, donc ce n’est pas la concrétisation d’une volonté d’aller vers les élections… »

« Une grande partie de la classe politique a participé à cette rencontre. Quant à nous, la nôtre fait suite aux démarches entreprises par des bonnes volontés pour la libération de nos 11 leaders en prison puisqu’à un moment donné on avait décidé d’arrêter la collaboration tant que nos leaders étaient en prison…Dans la réunion nous avons échangé sur l’état des lieux de la révision de la liste électorale dont le taux est très faible à la date d’aujourd’hui…Nous constatons quand-même la reprise du dialogue, nous espérons que cette fois-ci ça va continuer et rester sincère surtout. Nous regrettons que la loi électorale soit arrivée au CNT sans qu’on ne puisse échanger là- dessus au niveau du Cadre de concertation…Aujourd’hui, personne ne connait le contenu de la loi électorale, de la loi relative à la question des députés, des sénateurs… On n’a pas aussi de chronogramme, on espère que très bientôt le Gouvernement va faire une concrétisation par rapport à cela. La révision de la liste électorale est ponctuelle, à chaque mois d’octobre au mois de décembre, elle se fait, donc ce n’est pas la concrétisation d’une volonté d’aller vers les élections… »

Abdramane Couliblay, Secrétaire Général du Parti ADPM ‘’Alliance Démocratique du peuple malien’’

« Nous souhaiterons que toutes les conditions soient réunies pour les futures élections générales »

« Cette concertation est une très bonne initiative et nous remercions et félicitions le Premier Ministre dans ce sens. Nous souhaiterons que toutes les conditions soient réunies pour les futures élections générales. Pour cela, il faut la sécurisation des personnes et de leurs biens sur toute l’étendue du Territoire nationale afin que ces élections tant attendues soient libres, transparentes et crédibles avec les réformes politiques et institutionnelles. Egalement, tenir en compte des cas des déplacés et réfugiés maliens. Nous faisons confiance au Premier Ministre, le Général de division Abdoulaye Maïga et j’appelle le peuple malien de se réunir dernière la Transition et soutenir le Président Assimi Goïta pour sa candidature à la future élection présidentielle ».

Niankoro Yeah Samaké, Président d’honneur du Parti pour l’Action Civique et Patriotique (PACP)

« le nouveau Gouvernement démontre son engagement à changer de cap et tourner le dos à la division, à l’exclusion et à la démolition des Partis Politiques et des Hommes politiques »

« Cette concertation est une opportunité d’échanger, de reconnecter avec les Autorités compte tenu du gap que nous avons vu entre les Partis Politiques et les Autorités de la Transition. Aujourd’hui, je crois que le nouveau Gouvernement démontre son engagement à changer de cap et tourner le dos à la division, à l’exclusion et à la démolition des Partis Politiques et des Hommes politiques…Je remercie et félicite le Gouvernement pour la libération de nos 11 Camarades qui est un symbole très fort non seulement pour les concernés mais cela présage que nous pouvons nous attendre à d’autres libérations… »

Amadou Koïta, Président du Parti Socialiste Yeleen Kura ‘’PS Yeleen Kura’’

« …il est temps, pour le bien du Mali, d’organiser, d’amorcer ce retour à l’ordre constitutionnel »

« Nous avons salué cette reprise du Cadre de Concertation entre le Ministère de l’Administration Territoriale, l’AIGE et la Classe Politique. Nous osons espérer que ça ne sera pas une reprise de plus. Autant, nous saluons cette reprise, autant nous pensons également qu’il est temps, pour le bien du Mali, pour le bien du peuple malien, pour le bien de ceux qui ont en charge aujourd’hui la gestion du pays, d’organiser, d’amorcer ce retour à l’ordre constitutionnel. C’est pourquoi nous avons souhaité que l’année 2025 soit l’année électorale par excellence, soit l’année où la souveraineté appartiendra au peuple, en créant les conditions pour que le peuple puisse exercer cette souveraineté…Et cette reprise, nous osons espérer également qu’on aura un chronogramme précis et que cette fois-ci l’engagement qui sera pris, sera respecté puisque le Mali Kura aussi demande le respect des engagements ».

Moussa Timbiné, Président du Parti ‘’La Convergence’’

«…il y a une volonté d’aller vers la décrispation des tensions entre la classe Politique et le Gouvernement »

« Il est bon de saluer cette initiative parce que le Premier Ministre et le Ministre de l’Administration Territoriale a bien voulu rencontrer la classe politique en vue de faire le point sur l’état d’avancement de la révision de liste électorale, des conditions de préparation aux futures échéances. Mais pour le moment, je pense qu’il est très tôt de se prononcer, ce qui est sûr, on constate qu’il y a une volonté d’aller vers la décrispation des tensions entre la classe Politique et le Gouvernement. Cela est à saluer. Bien avant aujourd’hui, depuis qu’il est Ministre de l’Administration Territoriale, PM Maïga a su prouver qu’il est un homme de dialogue. Nous avons tenu à le féliciter pour cette initiative et lui montrer toute notre disponibilité à les accompagner à la finalisation de l’ensemble des activités devant nous conduire à la tenue des élections libres et transparentes ».

Propos recueillis par Mariam Sissoko

Commentaires via Facebook :