Après les conférences communales dans les six communes de la capitale malienne, les Associations Pour le Mali (tendance favorable au soutien à IBK) étaient, durant le week-end dernier dans les régions de Kayes et Mopti. Objectif : passer des messages de soutien au président de la République, Ibrahim Boubacar Keita.

La délégation de Kayes était conduite par Sylvestre Kamissoko tandis que celle de Mopti par Cheick Hamala Koné.

Dans leurs discours d’ouverture de ces conférences régionales, les chefs de délégations des APM ont tenu à rappeler que les Associations Pour le Mali (APM) ont été créées exclusivement pour soutenir le président de la République, Ibrahim Boubacar Keita.

« Hier comme aujourd’hui, nous avons soutenu le président IBK aux présidentielles de 2013, nous avons obtenu des conseillers municipaux dans le cadre de ce soutien. Nous avons même été membre du gouvernement pendant 4 ans et demi en la personne du ministre Mohamed Ali Bathily. Comment cracher dans la soupe que nous avons contribué à préparer. Vous conviendrez avec moi que cela est impossible sans amnésie. Ce qui est le cas de certains qui, dès qu’on les chasse du gouvernement, bave sur celui-là qu’ils ont adoubé hier. Leur mémoire perd ainsi les réseaux. Les femmes et les hommes, les jeunes et les vieux, les militants de Bamako, de l’intérieur et de l’extérieur du pays des Associations Pour le Mali ne sont pas des girouettes qui tournent selon leur convenance et à la direction du vent. Voilà ce qui nous oppose à ceux qui, aujourd’hui, nous accusent d’achat de conscience, de trahison », ont tenu à préciser les chefs de délégation des APM, Sylvestre Kamissoko et Cheickna Hamala Koné. Pour eux, leur soutien à IBK prouve qu’ils sont des hommes de parole et d’engagement.

Au cours de ces conférences régionales, les participants ont tenu à faire des propositions à l’endroit de la direction des APM. Parmi celles-ci, la création d’emplois pour les jeunes, l’élargissement des APM dans les communes, la sécurisation des terres des paysans, etc…

Les conférences ont été marquées également par les messages de soutien des associations amies des APM.

