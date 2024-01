Cheicknè Camara, président de la NCA : « Notre parti soutient le dialogue inter-maliens …»

À la faveur de la présentation de vœux de nouvel an du Bureau politique national de la Nation Commune Avance (NCA) aux membres et sympathisants du parti, son président, Cheicknè Camara, a évoqué plusieurs préoccupations majeures du peuple malien. C’était le samedi 27 janvier au siège du parti sis à Kalaban-Coura près du terrain Djakarta.

« On ne peut pas passer sous silence les difficultés et les défis nombreux auxquels la population malienne est confrontée en cette période singulière de l’histoire du pays », a tout de go déclaré Cheicknè Camara, président de la Nation Commune Avance (NCA), qui s’exprimait devant les militants et les sympathisants de son parti venus assister à cette cérémonie de présentation de vœux.

Il a indiqué que cette transition constitue une opportunité historique pour poser les vrais jalons d’un nouveau départ en vue d’un lendemain qui chante. « Pour ce faire, un véritable travail d’introspection, d’autocritique et de remise en cause s’impose à chacun de nous », a-t-il fait remarquer.

Selon le président du NCA, il n’est un secret pour personne que la situation d’exception dans laquelle se trouve plongé le Mali n’est autre que la conséquence « logique de l’incapacité de notre élite politique et administrative à répondre aux aspirations légitimes du peuple malien d’une part et à surmonter les contradictions qui sont propres à la démocratie dans un cadre institutionnel viable ».

Ainsi, la NCA réitère son soutien aux autorités de la transition et se dit solidaire de leur volonté de refondation. Cependant, insiste-t-il, que nul ne se trompe, on ne peut pas au XXIe siècle et dans une société démocratique faire l’économie d’une classe politique capable de répondre aux aspirations légitimes et aux besoins vitaux du peuple malien. « Il est impossible de bâtir de manière pacifique, solide et durable un pays ; de renforcer une nation sans une élite politique crédible, clairvoyante, prévoyante et patriotique », a-t-il souligné.

La NCA reconnaît les efforts des autorités

Selon Cheicknè Camara, les souffrances actuelles de la population, la misère chronique, le chômage et ses corollaires s’expliquent par le faible dynamisme de l’économie, la mauvaise qualité des entreprises maliennes, les difficultés de financement inapproprié.

« Il y a lieu de créer les conditions optimales pour l’émergence d’une véritable élite économique, patriotique à travers l’appui et le renforcement des entreprises existantes d’une part et d’autre part en suscitant la création d’entreprises nouvelles, l’investissement massif dans tous les secteurs productifs et sociaux », a-t-il plaidé.

En ce qui concerne les coupures et délestages d’électricité, le président Camara a indiqué que la NCA reconnaît les efforts des autorités tendant à endiguer les problèmes énergétiques et les encourage à trouver les voies et moyens permettant des solutions pérennes à court, moyen et long termes à ces difficultés qui constituent un goulot d’étranglement pour l’économie nationale et une source de souffrance supplémentaire pour nos populations. S’agissant de la lutte contre la corruption, la NCA soutient et salue le dynamisme enclenché et plaide en faveur d’une gestion juste, transparente, équitable et impartiale, a-t-il insisté.

Enfin, selon Cheicknè Camara, la NCA soutient le dialogue inter malien et sollicite le concours de l’ensemble des forces patriotiques en vue de trouver des solutions internes, inclusives et appropriées à nos problèmes.

Pour terminer, le président Camara, tout en présentant ses vœux de nouvel an aux militants et sympathisants du parti et à l’ensemble de la population malienne, a placé l’année 2024 sous le signe des adhésions massives à la NCA, à sa vision et à son noble combat de développement du pays et d’épanouissement de ses enfants. Il a exhorté les militants et sympathisants à aller à la rencontre des Maliens où qu’ils se trouvent pour les convaincre d’adhérer à la NCA.

Auparavant, le président du mouvement des jeunes, la présidente du mouvement des femmes et le secrétaire général du parti ont présenté leurs vœux aux militants et sympathisants qui sont venus du district de Bamako et de l’intérieur du pays. Il est à noter que la NCA n’a que huit mois d’existence et est déjà implantée sur l’ensemble du territoire national.

Abdrahamane SISSOKO

Commentaires via Facebook :