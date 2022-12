Une vidéo montrant un bulldozer en train d’écraser des motos circule dans de nombreux groupes WhatsApp maliens. Contrairement aux explications de l’audio qui l’accompagne, la scène ne s’est pas déroulée au Burkina Faso mais aux États-Unis, en juin 2022.

La courte vidéo d’une durée de 30 secondes est virale sur les réseaux sociaux, notamment dans les groupes WhatsApp. On peut y voir un bulldozer en train d’écraser des motos. Elle est accompagnée d’un long enregistrement sonore qui accuse la France d’être responsable de cette destruction.

La voix, en bamanankan, affirme : «(…) Le président burkinabé a demandé aux blancs de quitter cette zone minière. Donc, en quittant la zone, ils ont décidé de rassembler les motos et de les broyer par une machine. Après les véhicules, la semaine passée, aujourd’hui ce sont les motos… Les Russes et les Chinois ne font pas ça. Seuls les Français sont capables de faire cela…»

BenbereVerif a procédé à une recherche inversée sur la base de captures d’écran issues de la vidéo. Nous avons pu retrouver la version originale d’une durée de 6 minutes. Il s’agit d’une vidéo prise aux États-Unis, plus précisément à New York, en juin 2022.

Aucun lien avec une zone minière au Burkina Faso

Un bulldozer est en train d’écraser environ une centaine de motos saisies par la police new-yorkaise pour conduite illégale dans la ville. On peut voir la vidéo de l’événement ou encore chez nos confrères de BBC (British Broadcasting Corporation).

Le media britannique détaille : « Ce ne sont que quelques-uns des 2 000 véhicules illégaux qui ont été saisis cette année par le département de police de New York, en vertu d’une promesse du maire Eric Adams d’éradiquer la « nuisance » de la ville. Les motos hors route et les VTT sont conçus pour les routes non pavées et il est illégal de les conduire dans les rues de la ville. »

Il n’y a donc aucun lien avec une zone minière au Burkina Faso.

Attention à ces fausses vidéos qui circulent depuis un certain temps, sur les réseaux sociaux, pour parler des zones minières au Burkina Faso. Nous avons vérifié une autre vidéo de destruction de véhicules sortie de son contexte.

Par Yacouba Dramé

