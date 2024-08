«Pour participer à la révolution africaine, il ne suffit pas d’écrire une chanson révolutionnaire ; vous devez façonner la révolution avec le peuple. Et si vous le façonnez avec les gens, les chansons viendront d’elles-mêmes et d’elles-mêmes. Pour accomplir une action réelle, vous devez être vous-même une partie vivante de l’Afrique et de sa pensée ; il faut un élément de cette énergie populaire qui est tout entière mobilisée pour l’affranchissement, le progrès et le bonheur de l’Afrique.

Il n’y a pas de place en dehors de ce combat pour l’artiste ou pour l’intellectuel qui ne se préoccupe pas lui-même et ne fait qu’un avec le peuple dans la grande bataille de l’Afrique et de l’humanité souffrante» !

Ahmed Sékou Touré

Président de la République de Guinée au 2e congrès des écrivains et artistes noirs en 1959 à Rome, en Italie

Commentaires via Facebook :