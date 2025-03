N’ayant plus le choix après la mise en vigueur des taxes sur les télécommunications et mobile money par les autorités, les membres du grin exigent une bonne gestion des fonds collectés. Ils veulent que leur sacrifice ne soit pas vain. “Vous avez choisi le forcing, d’accord mais au moins il faut faire en sorte que l’impact soit visible. Qu’il y ait un impact profond sur la vie des citoyens”, conseillent-ils.

En effet, les nouvelles taxes sur les télécommunications et le mobile money sont entrées en vigueur ce 5 mars au Mali. Ces prélèvements, à en croire les autorités, seront utilisés pour alimenter le Fonds de soutien aux projets d’infrastructure de base et de développement social.

Pour les membres, l’objectif fondamental de la bonne gouvernance est de restaurer et renforcer la confiance entre la base et le sommet dans le but de consolider le tissu social et donner plus de chance à une collectivité face aux défis qui l’assaillent.

Les membres croient que l’option prise par les autorités est très risquée au regard de la frustration qu’elle a suscitée chez les populations.

Toutefois, au grin, ils disent attendre que ces fonds serviront à rétablir le déficit d’électricité qui secoue le pays présentement. Si cela est avéré, ils affirment avoir de quoi se retrousser les manches. “Comptez sur nous pour observer strictement les résultats de ce projet, parce qu’il s’agit bien de notre argent et on a le droit de veiller à sa bonne gestion”, réitèrent membres du grin.

Ibrahima Ndiaye

