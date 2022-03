Les membres du grin veulent savoir comment cela a pu arriver. Un camp militaire entier attaqué par les djihadistes. Quelle audace de leur part ? N’y avait-il pas moyen de prévenir une telle attaque ? S’interrogent les membres. Ils demandent aux autorités de mener une prospection et dénoncer les défaillances afin de corriger les erreurs commises.

Au moins 27 soldats maliens sont morts et 33 autres ont été blessés le vendredi 4 mars dernier, dans une attaque djihadiste contre une base militaire à Mondoro, dans le centre du Mali. Pour l’heure rien ne semble expliquer les circonstances du drame. Et aux yeux des membres, c’est une énigme qui se répète depuis plusieurs années. Toutefois, ces derniers perçoivent le besoin de découvrir des solutions à plus long terme.

Aujourd’hui c’est le régime des militaires, donc les membres supposent que les autorités actuelles devraient être en mesure de connaitre bien le terrain et les stratégies à mener pour déjouer ce genre d’attaque. Dans un territoire aussi vaste c’est difficile pour les membres, de croire à une évasion des djihadistes. « On devrait avoir les moyens logistiques pour les traquer jusqu’au dernier terroriste», lancent-ils. La France est partie mais la Russie est là, donc que cette dernière fasse tout pour nous éviter d’être en position de regretter. En tout cas au grin, ils ne sont plus disposés à laisser passer ce genre d’attaque contre nos FAMas. « C’est à nous d’aller à l’attaque de l’ennemi et non le contraire », ont-ils conclu.

Ibrahima Ndiaye

