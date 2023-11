Chronique du jour : Rejoindre les rangs

Dévouement, bravoure, courage, abnégation, intégrité…sont des valeurs intrinsèques du jeune désireux d’intégrer l’Armée nationale. Servir le pays avec honneur, protéger les personnes et leurs biens, se battre pour la souveraineté du Mali sur l’ensemble du territoire national…, constituent les motivations de nombreux jeunes à rejoindre les rangs de l’Armée républicaine. C’est cet état d’esprit qui fait l’objet de notre chronique du jour.

Pour devenir membre des forces de défense et de sécurité, c’est à dire d’une institution de défense des intérêts stratégiques d’un Etat, cela exige d’avoir beaucoup de qualités.

Ne sauraient suffire les seules connaissances et compétences techniques. Des qualités spécifiques sont également requises pour que prévale toujours entre frères d’armes l’esprit de solidarité.

Les militaires œuvrent et collaborent en groupe, vivent et se déplacent ensemble, interagissent avec des professionnels et autres corps de métiers.

Le volontaire apprend à cultiver aussi des valeurs comme la loyauté, le sang-froid en situation de détresse, une excellente condition physique et morale. Il est souhaitable que le candidat volontaire puisse avoir un minimum de formation académique, technique ou professionnelle. Ceci serait un excellent atout quant à l’évolution de sa carrière. Car, une fois intégré, des opportunités de formation s’offrent à lui, pour lui permettre d’accéder à un grade supérieur.

Il a de nombreuses perspectives comme la diversité du métier (la possibilité de faire plusieurs métiers et dans de nombreuses branches), la richesse du métier (la possibilité d’apprendre le sens de responsabilité et de sacrifice, d’acquérir de nombreuses qualités humaines, de voyager à l’intérieur comme à l’extérieur du pays etc… ), et l’évolution hiérarchique (étant organisée en trois catégories hommes du rangs, sous-officiers et officiers, la hiérarchie militaire permet aux jeunes recrues après des formations à l’interne d’évoluer rapidement en grade supérieur).

En outre, la jeune recrue au sein des forces de défense et de sécurité, sera amenée à collaborer avec différents corps de métiers. A commencer par les professionnels de l’armée eux-mêmes, les techniciens et supérieurs gradés, mais également avec tous les professionnels participant à l’organisation et à la vie communautaire des militaires comme les services administratifs, les restaurants etc….).

Ceux qui répondent à l’appel du pays, sont conscient des dangers qui peuvent les attendre. Quitte à y laisser leur vie, ils sont prêts à tout pour sauver leur pays, servir les intérêts de la nation, protéger leurs concitoyens et leurs biens.

On ne saurait mieux servir son pays.

Par Ben Junior

