Entre Nous : Enfin, une lueur d’espoir !!!

Le M5-RFP Mali Kura et le parti Yelema Le Changement ont signé, le 4 décembre 2023, au Mémorial Modibo Kéita, un partenariat pour un renouveau politique.

Dans une déclaration, les deux parties ont dégagé une convergence de vue sur des questions d’actualité et, surtout, d’intérêt national, sous-régional et international : le Nord, la nécessaire mobilisation, le respect des principes républicains, la réconciliation nationale, la cohésion sociale, le désarmement, la démobilisation et la réinsertion, le retour des réfugiés et des populations déplacées, le départ de la Minusma, la sécurité, l’équipement des Forces de défense et de sécurité, la gouvernance, les élections, la justice et l’exercice des libertés fondamentales, la candidature des autorités de la transition, etc.

Le M5-RFP Mali Kura et le parti Yelema ont fait part des «motifs de satisfaction concernant la transition, mais aussi des préoccupations, voire des inquiétudes relatives à son cours actuel et à sa conduite à bon port». Ils lancent un «vibrant appel à toutes celles et à tous ceux qui approuvent le contenu de cette déclaration à se joindre à eux en vue d’une mobilisation patriotique d’ensemble, afin de mieux consolider les acquis de la refondation pour un Mali en paix, uni et émergent».

Dans un contexte marqué par une dispersion des forces politiques, la signature de ce partenariat constitue une lueur d’espoir dans le landerneau politique malien. Cette déclaration est portée par des acteurs politiques (qu’ils soient du parti Yelema ou du M5-RFP Mali Kura) attachés aux valeurs universelles de démocratie et de bonne gouvernance.

Selon l’opérateur culturel et non moins observateur lucide de la scène politique, Alioune Ifra N’Diaye, «la déclaration relative au Cadre de partenariat pour un renouveau politique du Yelema et du M5-RFP Mali Kura est intéressante. Enfin, un discours politique inclusif qui parle du Mali ! »

En se mettant ensemble, le Parti Yelema et le M5-RFP Mali Kura envoient un signal fort à la classe politique. Le temps est venu pour les acteurs politiques de se ressaisir et de se mettre ensemble pour être visibles et audibles. Il n’y a pas d’alternative au rassemblement. Yelema et M5-RFP Mali Kura viennent de poser les premiers jalons.

Chiaka Doumbia

