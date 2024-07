(PCVQP-Mali) a interpellé, le 14 juin dernier, au cours d’une conférence de presse, le gouvernement du Mali, en l’invitant notamment à «publier la Convention d’exploitation du Lithium sur le site du ministère en charge des mines».

Une invitation que cette Coalition d’organisation de la société civile œuvrant pour plus de transparence dans les industries extractives lui avait déjà adressée le 24 mars 2023. A cette occasion, le son Président, Abdoul Wahab Diakité, avait déploré la non-publication de ladite Convention malgré la demande insistante. «Le contrat de cession de la mine de Lithium de Galamina n’est pas encore publié sur le site du ministère en charge des Mines. Toutes les actions initiées et mises en œuvre par la Coalition, notamment les débats publics organisés par PCQVP-Mali, les rencontres d’échanges avec la Direction Nationale de la Géologie et des Mines, l’insertion des articles de presse, sont restées vaines», a -t- il souligné.

Or selon le Président de la Coalition PCQVP-Mali, «sans la publication du contrat et ses annexes, les communautés ne pourront pas assurer leur rôle de veille et de contrôle, voire participer à la prise de décision concernant leur environnement».

Et M. Diakité de déplorer que «Le Mali a commencé l’exploitation industrielle des mines d’or il y a environ 40 ans. Elle a généré des centaines de milliards de FCFA au profit du budget d’Etat. Mais, en dépit de cet apport superficiellement reluisant, l’or n’a jamais brillé pour le Malien lambda. L’or produit au Mali ne fait l’objet d’aucun processus de transformation locale. Il est exporté à l’état brut vers les raffineries sud-africaine et suisse malgré l’existence des unités de raffinage d’or au Mali».

Cette interpellation des autorités par la Coalition PCQVP-Mali à publier la Convention d’exploitation du Lithium sur le site du ministère des Mines est un appel à la transparence. Car elle s’impose comme une obligation pour un gouvernement prônant une politique de rupture avec les anciennes pratiques et, donc, la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Pourquoi le gouvernement tarde-t-il donc à accéder à cette demande maintes fois formulée par la Coalition «Publiez Ce Que Vous Payez» ?

Au-delà du Lithium, il devrait publier également en ligne les permis de recherche et l’ensemble des contrats conclus avec les sociétés minières. Les ressources tirées des mines doivent être gérées dans la transparence.

Chiaka Doumbia

