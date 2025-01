Il est si riche ce Journal officiel. Ceci n’est pas une rubrique publicitaire pour le JO, mais une exhortation à le découvrir et à l’utiliser à bon escient pour soi, pour son entreprise ou son business et même sa famille.

Bien souvent nous cherchons les textes, les lois, les arrêtés un peu partout, de bouche à oreille, avec des collègues, connaissances… Et pourtant le JO publie tout ce qui est officiel depuis 65 ans ; 2330 fichiers à ce jour qui touchent tous les domaines. Il suffit de se rendre sur la page officielle : sgg-mali.ml : secrétariat général du gouvernement du Mali -journaux officiels du Mali pour les consulter. D’ailleurs si cette consultation était payante, au même titre que l’abonnement, nous serions nombreux à avoir du regret ; bien que ça aurait servi aux caisses de l’Etat ! A ce jour, l’accès est gratuit.

Le dernier JO que j’ai consulté d’ailleurs, est d’une importance capitale pour les travailleurs, celui du 27 décembre 2024, qui ne semble pas encore attirer l’attention. Des dispositions importantes y sont mentionnées notamment dans l’arrêté n°2024-4363/MTFPDS-SG portant modification de l’arrêté n°96-1566/MEFPT-SG du 7 octobre 1996 portant modalités d’application de certaines dispositions du Code du travail. Cette mise à jour devrait changer beaucoup de choses, bien que quelques vagues puissent se faire ressentir ici et là. Je vous recommande fortement d’en prendre connaissance, surtout si vous n’êtes pas Malien !

Dans ce même JO du 27 décembre 2024, la Loi de finance 2025 est publiée (loi n°2024-037). On y parle de l’équilibre budgétaire de l’Etat (recettes, dépenses …), sujet intéressant pour tellement de grin dont les discussions tournent souvent autour de l’argent du pays, des décisions, mais bien souvent en y connaissant pas grand-chose ! Pour les financiers avérés, ils constateront une baisse de près de 99 % de la ligne “dons, programmes et legs du budget général”, largement compensé a priori par les recettes fiscales attendues. Il va falloir se “serrer la ceinture” quelque part et marcher “droit” ailleurs ! Un bon sujet de discussion.

Le Journal officiel c’est comme un journal, et la publication est obligatoire et indispensable car pour qu’une loi entre en vigueur, il faut qu’elle soit rendue publique, de même qu’un arrêté. On y trouve aussi les mesures nominatives dans les institutions publiques ou autres instances de l’Etat ; des annonces et communications sur les créations d’associations… Bref, tout ce qui est officiel.

Les thèmes vont du droit des affaires aux procédures en passant par le droit des sociétés, les finances publiques, l’emploi et l’éducation, les ressources naturelles, les banques et assurances, le droit public, le droit sectoriel. Agréments, nominations, concours, attributions de marché, affectations de titres fonciers, tout et bien plus encore y sont classés par année de 1960 à 2024. Le compteur 2025 s’ouvrir certainement très bientôt.

Avec la prolifération des fake news, favorisée par la manipulation et l’accessibilité aux réseaux sociaux, le JO est une bonne source pour confirmer ou infirmer les informations. Nous avons tout intérêt à y jeter un œil pour ne pas nous laisser avoir par la désinformation.

Vous me direz que le sujet est bien plus studieux aujourd’hui. Eh oui, il le faudrait bien plus souvent afin de servir davantage à tous !

Parce que c’est notre Mali.

Muriel Jules

