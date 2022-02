Cher grand-père…

Cela fait aujourd’hui 4 semaines que tu n’es plus parmi nous. Tu es de l’autre côté. Là où nous partirons tous. Le village de la réalité. Ici nous sommes dans celui des vérités et des mensonges. La vente des illusions poursuit son cours. On alimente un train avec un carburant d’illusion et pire, tout le problème, ce serait comment stopper ce train un jour. Cette masse à qui on a vendu un espoir illusoire sur du commerce du faux. Comment s’arrêter un jour ! Voilà tout le problème !

Oui grand-père ! Souvent je me demande, quand est-ce ce cirque va s’arrêter. Allons-nous continuer jusqu’à une guerre par procuration entre des puissances dans ce pauvre Mali. Car, c’est ce qui arrive lorsque dans un pays, on confond le destin des hommes à celui du pays. Quand le Chef d’Etat est pris pour l’Etat et l’Etat pour le pays. Alors on emballe le destin des dirigeants à celui des petits enfants. Les uns pour leur confort, les autres innocemment emballés.

Cher grand-père ! Aujourd’hui, il faut le dire et le reconnaître. Nous sommes devant le péché des Démocrates. Nous sommes devant les conséquences des faits des hommes et femmes, dits Démocrates, qui ont régné pendant 30 ans. Qui pendant les 30 ans au lieu de penser à l’éducation de tous enfants du Mali, n’ont pensé qu’à celle de leurs propres enfants. Qui ont inventé une mauvaise école pour les autres et ont envoyé les leurs étudier en France, Canada etc.

Oui grand-père ! Ces Démocrates qui ont mené la politique sur des fonds ethniques, tribaux et régionalistes sans aucune idéologie politique. Qui ont établi seulement deux critères d’élection, (parent proche et billet de banque). En piétinant les valeurs idéologiques et de formation politique. Une République où on est élu sur des bases ethniques, géographiques et congréganistes. Pire, en faisant de l’éducation, un luxe. Maintenant que leurs enfants cessent de grappiller et viennent sauver nos institutions englouties dans des organes ou plutôt un Gouvernement.

Grand-père ! S’ils ont fait des critères d’élection, le fils de tel chef de village pour les élus locaux, le chef de telle tribu pour les députés et les ressortissants de telle région pour la présidence, voilà où ça mène. Les élections n’ont pas pour but d’amener un proche parent, son ethnie, sa religion ou un ressortissant de sa région, non. Mais un homme ou une femme capable sur un programme exhaustif avec une idéologie politique solide. C’était en cela qu’il fallait construire la politique et non cet entreprenariat de poste.

Cher grand-père, nous voilà aujourd’hui des militaires tout à l’imprévu malgré le saut dans l’inconnu, sont applaudis devant des hommes et femmes élus avec des programmes et toutes les formalités. Tout franchement, les Démocrates ont échoué. Et l’histoire nous a rattrapés. Et si jamais, nous ne retournons pas ensemble pour reconstruire notre Etat sous des nouvelles bases, le prochain soulèvement risque d’être incontrôlé et non guidé. D’ailleurs, il risquerait d’être armé. Qu’Allah nous en préserve ! Amine !

Lettre de Koureichy

