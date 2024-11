Cher grand-père, la plus importante rentrée malienne s’est effectuée hier. La rentrée scolaire. Oui grand-père la rentrée de l’avenir. L’école, l’enseignement, l’instruction et l’éducation. La moule de la fabrique de l’avenir et du devenir a redémarré hier. Oui grand-père, tes arrières petits-enfants et petits-enfants ont repris le chemin de l’école.

Oui d’aucuns iront découvrir l’écriture, l’alphabet, la lecture et le calcul. Ils vont apprendre à lire, à écrire et à compter. Ils vont apprendre aussi à faire des portraits, à narrer des événements. On leur racontera l’histoire. Le Mali, la Ghana, le Royaume peul du Macina, le Royaume bambara de Ségou, l’Empire du Fouta. Ils vont découvrir le carré, le rectangle, le triangle… Leurs contours et calculs.

Plus loin cher grand-père, d’autres vont découvrir de nouvelles mathématiques, des sciences spécifiques. Ils seront préparés pour leur premier diplôme. Oui en trois ans celui qui tremblait devant une dictée préparée, tracer un rectangle ou même écrire une voyelle, va être évalué dans plusieurs matières.

Oui grand-père, après cette base fondamentale, toujours avec un enseignant en face du tableau noir et sa craie blanche, l’élève vainc chaque jour l’ignorance. L’enseignant lui apporte tous les matins, lumière sur lumière. Et trois ans après, ils seront des bacheliers en sciences, en littérature, en économie, en sociologie et autres. D’aucuns auront des brevets de technicien.

Ensuite viendront les grandes écoles et les universités. Le pays s’apprêtent à accueillir de hauts cadres fonctionnaires et de grands entrepreneurs. Les hommes et les femmes qui feront le Mali de demain. Ils sortiront en futurs enseignants, médecins, magistrats, militaires… et aussi en grands entrepreneurs, gestionnaires, consultants et autres.

Oui grand-père, la grande moule causatrice du Malien et de la Malienne a redémarré hier. Les enfants sont partis à l’école, après une dure épreuve d’inondations et la vie extrêmement chère. Ils ont repris le chemin de l’avenir et du devenir. Ils seront demain, dans 20 ans, ceux qui prendront la relève. Ceux qui prendront la direction du Mali.

C’est l’école la moule de l’avenir. Ce n’est point la Constitution qu’on taille aujourd’hui, les grades, médailles et titres que l’on distribue. Encore moins l’élection prochaine. Le vrai avenir, le vrai demain, c’est en l’enfant qui va à l’école primaire ce matin. Le bâtir fort, c’est bâtir un fort avenir. Tout le reste n’est que leurre et manipulation.

Je te laisse ici avec cette 274e lettre tout en souhaitant bonne rentrée scolaire à nos vaillants bâtisseurs de demain. A nos enseignants ! La fille et le fils qui passent entre vos mains, sont notre demain. Ils seront ce que vous ferez d’eux. Et l’avenir sera fait par eux. Si vous fabriquez des nulles et des nullards, pas besoins d’un dessin. Je pense.

A mardi prochain, Inch Allah !

Lettre de Koureichy

