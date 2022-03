Depuis un certain temps, les opportunistes sont à l’œuvre. Leur objectif : susciter la candidature du colonel Assimi GOITA, président de la Transition, à la prochaine élection présidentielle, en violation de la Charte et des principes de la Transition. Une démarche qui rappelle bien de mauvais souvenirs dans un contexte où les priorités ont pour nom : le retour de la sécurité et de la paix ; la levée des sanctions de la CEDEAO ; la vie chère.

« Chasser le naturel, il revient au galop », dit-on. Cet adage semble bien traduire le comportement de certains qui voient en chaque changement de régime une opportunité de se faire valoir et de se faire une place au soleil.

Pour ce faire, la pratique est connue et sa passe, à travers des Associations, clubs et autres Mouvements de soutien.

Se faisant appeler du Mouvement Assimi Kanubaw (MAK), des énergumènes, visiblement plus royalistes que le roi, au cours d’une conférence de presse tenue jeudi dernier à Bamako, ont publiquement invité l’actuel président de la transition à se présenter à la prochaine élection présidentielle.

«Notre but est de soutenir et accompagner les autorités de la transition du Mali et son Chef du Gouvernement Dr Choguel Kokalla MAÏGA et particulièrement le Président de la transition, Chef de l’État, son excellence Assimi GOÏTA dans toutes ses actions et ensuite lui demander qu’après la transition qu’il se présente à sa propre succession afin de réaliser les aspirations de la majorité du peuple malien proposées lors des Assises nationales de la Refondation qui viennent de se tenir à Bamako », a déclaré un certain Dramane SANGARE qui s’est présenté comme président dudit mouvement.

Cet appel de pied dudit mouvement rappelle bien celui d’un autre qui a fini par avaler sa langue à savoir : le mouvement Appel citoyen pour la Réussite de la Transition (ACRT) de l’ancien porte-parole du M5-RFP, Issa Kaou N’DJIM.

En mars 2021, Issa Kaou N’Djim, avait été l’un des premiers acteurs à réclamer publiquement la candidature du Colonel Assimi GOITA, alors vice-président de la transition.

En sa qualité de vice-président du Conseil national de transition, Issa Kaou Djim, avait déclaré face aux femmes « c’est autour de l’ACRT que nous voulons créer cette force patriote, dynamique et s’assumer pour aider nos forces de défense et de sécurité tout en assurant la continuité de l’Etat et du vivre ensemble ».

Avant d’annoncer que « l’imperturbable patriote » Colonel Assimi GOÏTA sera le candidat de son mouvement aux prochaines élections présidentielles.

Aujourd’hui, tombé en disgrâce suite à son incarcération pour « comportement délictuel via les réseaux sociaux », le fervent défenseur de la transition semble avoir changé de disque.

Comme pour dire que son soutien au Colonel GOITA n’était fondé sur aucune conviction, il est aujourd’hui parmi les plus pourfendeurs des autorités de la transition.

Au demeurant, ces comportements courants au Mali risquent d’encourager consciemment ou inconsciemment le président de la transition à aller vers la confiscation du pouvoir qu’il a promis de rendre aux civils.

Nous estimons que le Colonel Assimi GOITA doit se méfier de ces laudateurs qui ne seront que source d’ennuis, parce qu’ils aspirent tous à se faire entretenir au détriment du trésor public.

Pour leur bonne information, nous rappelons aux responsables du Mouvement Assimi Kanubaw l’article 9 de la charte de la Transition dont la teneur est sans équivoque : «Le président de la transition n’est pas éligible aux élections présidentielles qui seront organisées pour marquer la fin de la transition. La présente disposition n’est pas susceptible de révision ».

Par Abdoulaye OUATTARA

Commentaires via Facebook :