Condamnation formelle de l’homosexualité : Issa Kaou Djim met au défi Moussa Mara

Sur le plateau de Joliba TV, la semaine dernière, l’ancien vice-président du CNT n’a point retenu ses coups en lançant des piques à l’ex Premier Ministre Moussa Mara, dans une sortie qui donnait l’air d’une bataille de la Commune 4. Le numéro 10 et invité régulier de l’émission Jokono a notamment dégainé sur le leader politique le plus en vue sur l’arène politique, au détour de son commentaire des réformes du Code pénal et de procédure pénale et criminalisation de l’homosexualité. Saluant ainsi un tournant dans l’évolution de la justice malienne, Issa Kaou Djim s’affiche comme un conservateur en dépit de son goût prononcé pour la gastronomie et les parfums de France. Il soutient, en revanche, que son grand rival de la Commune IV, Moussa Mara, ne peut saluer la criminalisation des relations contre nature et s’en réjouir aussi ouvertement, à cause de ses affinités avec l’Occident et du risque qu’il courait d’être sevré d’éventuels soutiens en précampagne.

Quoique Kaou Djim reconnaissant ses talents de fin communicant et de redoutable adversaire politique dans la cour des grands, il invite l’ancien patron de la Cité Administrative à une sortie médiatique pour prouver le contraire. Étant donné que Moussa Mara reste le plus régulier de l’arène politique sur les sujets d’actualité, sa réponse pourrait ne pas tarder.

Ce clash était par ailleurs prévisible car le beau-fils de l’Imam de Badalabougou nourrit des ambitions politiques et vise tout au plus les législatives, d’autant que son candidat à la présidentielle demeure l’actuel président de la Transition. Le choc avec YELEMA pourrait s’annoncer aussi inévitable puisque Moussa Mara sera logiquement aligné comme tête de liste de son parti au cas où le fauteuil présidentiel se refusait à lui.

I KEITA

