La jeunesse du MPR (Mouvement Patriotique pour le Renouveau) a réagi suite à des propos qu’elle tranche ‘’malveillants’’ contre son Président, Dr Choguel Kokalla Maïga. C’est à travers une déclaration qui date du 10 juillet dernier dont copie a été reçue par notre rédaction qu’elle a interpellé la justice malienne à s’autosaisir de cette situation.

Les jeunes Tigres sont sortis de leur silence. Ils ont sorti leurs griffes face aux auteurs des propos désobligeants rendus public et proférés à l’encontre de leur président, non moins Premier Ministre de la Transition. Ils ont réagi par une déclaration signée par son président, Ladji Issouf Sankaré. Dans laquelle, ils affirment constater que le Dr Choguel Kokalla Maïga, Premier ministre, Chef du Gouvernement du Mali fait l’objet de grossières insultes et calomnies de la part de certains individus à travers les réseaux sociaux et autres outils de communication électronique.

« Dans un souci de maintenir le climat social apaisé, le Mouvement Patriotique pour le Renouveau (MPR), à travers sa frange jeune s’est toujours gardé de réagir à quelques propos que ce soit, et cela en droite ligne avec les consignes des responsables du parti, qui consistent à ne pas tomber dans le jeu et le piège des adversaires de la Transition, qu’ils soient au-dedans ou au dehors. Cependant, il devient important, face à l’opinion publique, que nous levions toute équivoque quant à notre engagement à protéger celui qui par son combat à redonner au Mali, à l’Afrique, toute sa fierté, n’en déplaise aux agents-doubles au service de causes antinationales » pouvait-on lire dans ce communiqué.

Les ‘’Tigrous’’ ont ainsi exprimé leur regret de constater que bien qu’étant Chef d’une Institution de la République, consacrée par la Constitution en son article 36, aucune autorité judiciaire ne se soit jusqu’à présent autosaisie de la question. Les dénigrements, injures publiques, diffusions de propos mensongers de nature à perturber la paix sociale et l’ordre public, sur la personne du premier responsable d’une Institution de la République, déclarent-ils, sont à leur sens, susceptibles de porter ‘’’Atteinte au crédit de l’Etat’’. Néanmoins, qu’ils réaffirment leur confiance en la Justice et ont foi en ceux qui la pratique au quotidien.

Mariam Sissoko

