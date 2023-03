Coopération Mali-Russie : Le Président du CNT, Malick DIAW, conduira une délégation à Moscou du 18 au 24 mars 2023

Le Président du Conseil National de Transition, Colonel Malick DIAW, prendra part, du 18 au 24 mars 2023, à la deuxième Conférence Parlementaire Internationale « Russie-Afrique » prévue à Moscou en Russie, selon une note du Conseil national de transition (CNT). La note précise que le thème de la conférence de cette deuxième Conférence est : « Russie-Afrique dans un monde multipolaire ».

La Conférence Parlementaire Internationale « Russie-Afrique » est un rendez-vous annuel des Parlementaires et d’éminents Experts de plus de 50 pays africains et de nombreuses Organisations Parlementaires Internationales.

« Outre les réunions bilatérales, les rencontres d’affaires et culturelles, la délégation malienne prendra part à la séance plénière qui portera sur les thématiques suivantes : Le soutien parlementaire à la coopération scientifique et à l’éducation ; les réponses législatives aux défis économiques ; la sécurité indivisible : possibilités et contributions parlementaires ; le néo-colonialisme de l’Occident : comment empêcher l’histoire de se répéter ? », révèle la note du CNT.

En marge de cette rencontre parlementaire, le Président du CNT procèdera à la pose d’une gerbe de fleurs sur la tombe du Soldat inconnu près du mur du Kremlin.

Au cours de cette visite à Moscou, le Colonel Malick DIAW rencontrera Mme Valentina MATVIENKO, Présidente du Conseil de Fédération de Russie.

