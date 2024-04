Le président par intérim du Comité stratégique du Mouvement du 5-Juin/Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP), Boubacar Karamoko Traoré a animé, le jeudi 28 mars 2024, à la Maison de la presse, une rencontre pour se prononcer sur les questions d’intérêt majeur concernant l’avenir du Mali ainsi que la vie du Mouvement.

Il a remercié ses militants d’avoir répondu à son invitation pour partager avec eux les nouvelles préoccupations qui portent sur la situation interne du mouvement avant de réaffirmer sa solidarité agissante avec Abdel Kader Maïga, détenu depuis plusieurs semaines suite à une plainte des partisans de l’imam Oumarou Diarra.

Selon le conférencier, en intervenant le 18 août 2020, nos Forces armées nationales, les FAMa, ont montré, une fois de plus, qu’elles demeurent du côté du peuple ; qu’elles et l’ensemble des composantes de notre nation se doivent de travailler en synergie pour construire une vision endogène commune de notre futur.

Dans cette perspective, poursuivra-t-il, depuis la rectification de la trajectoire de la Transition, le M5-RFP s’est attelé à mettre en place avec ses partenaires militaires, une meilleure gouvernance basée sur un dispositif politique et institutionnel débarrassé de toutes les incohérences et les insuffisances qui ont contribué à plonger le Mali dans la crise que nous traversons depuis plus d’une décennie qui apparait clairement dans leur document intitulé : “10 points 17 mesures” qui traitent des questions relatives à tous les domaines de la vie de la nation dont la première mesure inscrite est la lutte implacable contre la corruption.

“Aujourd’hui, force est de constater qu’en dépit de l’environnement d’hostilités entretenu par les forces rétrogrades et leurs sponsors, la Transition a engrangé des succès indéniables, par la satisfaction progressive et irréversible des attentes du peuple malien exprimées et portées par le M5 -RFP, lors des grands rassemblements patriotiques de 2020”, a-t-il ajouté.

Les acquis de la rectification

Il a saisi l’occasion pour relever entre autres acquis : le Mali réaffirme sa souveraineté retrouvée par la dénonciation et la mise en cause de toute forme de coopération qui ne prend pas en compte ses intérêts et ses priorités ; la montée en puissance à tout point de vue des Forces de défense et de sécurité faisant reculer le terrorisme, l’insécurité et le banditisme dans le pays ; le Mali impose désormais le respect et les Maliens sont animés d’une fierté d’être Malien ; une accalmie sur le plan du front social est observée avec la signature du Pacte de stabilité sociale ; les Maliens ont démontré une capacité de résilience à l’adversité qui force le respect partout en Afrique ; la tenue des Assises nationales de la refondation (ANR) qui ont cimenté l’unité nationale ; le Mali s’est doté d’une vision et des axes stratégiques pour opérer la refondation de l’Etat ; la mise en place de l’Autorité indépendante de gestion des élections (Aige) ; l’adoption de la nouvelle Constitution ouvrant la voie à la IVe République ; la reconquête et le retour de Kidal dans la République et la restauration de l’intégrité du territoire national ; la fin de l’Accord issu du processus d’Alger qui représentait une menace pour l’unicité, la souveraineté, l’intégrité du Mali.

A en croire le conférencier, ces performances ont valu au mouvement certes des sympathies, voire des amitiés, mais également des inimitiés inconsolables. “Et, dans les cercles de nos ennemis, les projets funestes de déstabilisation n’ont jamais faibli. Au moment où nous faisons face aux différentes tentations et tentatives de créer le chaos et l’affaiblissement de nos capacités de résistance, rien ne justifie les actes de sabordages actuels. Au moment où nous faisons face aux attaques répétées de la restauration prédatrice, on pouvait s’attendre à tout sauf à une agitation sombre de dessein de la part de quelques membres du Comité stratégique. Vous l’aurez remarqué, depuis un certain moment, nous constatons avec regret dans la presse, les grin et partout la diffusion des informations erronées relatives à la vie du M5-RFP qui est la principale force politique de stabilisation de la Transition”, a-t-il déploré.

Les auteurs de ces affabulations constituent une minorité

Avant de soutenir que les auteurs de ces affabulations constituant une minorité au sein de l’instance de décision du mouvement ont été suspendus du Comité stratégique pour faute grave et violation du code d’honneur qui réunit et qui a permis au mouvement de relever bien des défis. Et d’ajouter que sur les neuf entités qui constituent le Comité stratégique, huit y demeurent encore. “Les femmes et les jeunes sont représentés par leurs deux coordinations, qui ne sont que des organes et non des entités. Quant à la Diaspora M5, elle est également représentée au Comité stratégique. De même, les représentants attitrés du M5-RFP au CNT sont admis, sur titre, au sein du Comité stratégique. Ils sont précisément au nombre de trois qui, tous y demeurent à ce jour”, a-t-il rappelé.

A ses dires, sur un effectif de 45 membres représentant les différentes entités au sein du Comité stratégique, le groupe de ceux qui ont été suspendus ne compte que 14 personnes. Tandis que 29 continuent à participer assidument aux travaux du Comité stratégique. Et de noter que deux membres issus d’une entité constituée par un groupement de partis politiques, se sont déclarés sans position tout en souhaitant tenter une médiation.

A l’évidence, dira-t-il, les suspendus, malgré ces chiffres restent dans le déni de réalité. En vérité, selon lui, cette agitation puérile qui met en mouvement une camarilla de revanchards et d’affairistes de toutes catégories confondues avec des combinaisons infinies, voudrait prendre en otage les acquis de la rectification au bénéfice exclusif de leurs intérêts égoïstes. “Oui, une camarilla de revanchards et d’affairistes, car ceux qui bavent sur le Premier ministre, président du Comité stratégique, avec le concours de certains médias soporifiques, veulent réhabiliter les méthodes fossilisées de faire la politique, de convaincre par leur personnalité et leurs arguments, d’éviter la confusion d’intérêts mercantiles et d’activités étatiques, alors que l’urgence est d’aller vers la crédibilisation de la politique et les acteurs qui animent la classe politique”, a martelé le président par intérim du M5-RFP.

Soutien à la transition réitéré

“Quel citoyen malien de bonne foi n’a pas été choqué par les confessions mensongères et viles de cet ancien ministre défiant toute morale”, s’est-il interrogé. Avant de renchérir que le Premier ministre Dr. Choguel Kokalla Maïga, est le président du Comité stratégique et que lui reste le 1er vice-président. “Que celui qui veut se servir du nom du M5-RFP pour sa candidature sponsorisée par la Cédéao, se donne une autre force politique pour ce faire. Il n’y aura pas de cheval de Troie dans le M5-RFP. Que ceux frustrés, à la cherche d’un point de chute, pour avoir été chassés du gouvernement ou refusés au CNT, cherchent les raisons de leur mésaventure, le M5-RFP n’y est pour rien. Que ceux qui restent frustrés pour n’avoir rien eu, parce que rattrapés par leur gestion passée, s’interrogent sur ce qu’ils doivent au Mali, le MS-RFP n’en est pas comptable”, a-t-il laissé entendre.

Pour lui, une chose est claire, tous doivent avoir conscience tant que le M5-RFP vivra, ils seront trainés de gré ou de force par l’éveil des Maliens avec le leadership de la Transition en place. Il a réitéré le soutien de son organisation à la Transition à travers le président de la Transition, le gouvernement, le Conseil national de transition et tous les autres organes et autorités de la Transition. Avant de saluer à nouveau la résistance du peuple malien, résilient et décidé, de façon irréversible, à prendre en main son destin.

Pour finir, il a salué la mémoire de toutes les victimes civiles militaires de la crise multidimensionnelle et du terrorisme tombées sur le champ d’honneur pour la réalisation du Mali Kura et souhaite prompt rétablissement aux blessés.

“Le MS-RFP exhorte le peuple malien, à travers toutes les forces politiques et sociales véritablement acquises au changement, à renforcer sa détermination dans l’union sacrée autour des idéaux du changement et à se maintenir mobilisé jusqu’à l’aboutissement de son juste combat patriotique pour un Mali Kura, démocratique, républicain et laïc doté d’une gouvernance responsable et vertueuse”, a-t-il conclu.

Boubacar Païtao

