Le lundi 14 février 2022, à la demande du Président du Directoire du Cadre d’échanges des Partis politiques et Regroupements politiques pour une Transition Réussie, le Président de l’Adema-PASJ entouré de certains membres du Comité Exécutif a rencontré une délégation du directoire du Cadre.

L’ordre du jour a porté sur les absences répétées de l’Adema-PASJ aux réunions et activités du Cadre.

A l’occasion, les deux délégations ont fait un large tour d’horizon de l’actualité nationale et ont convenu de travailler ensemble pour une transition réussie et apaisée autour d’objectifs réalistes.

L’Adema-PASJ a invité les membres du Cadre d’Echanges des Partis politiques et Regroupements politiques pour une Transition Réussie à abandonner toute posture radicale extrémiste dont la non reconnaissance des autorités en place dès le 25 mars 2022 et à inscrire ses actions dans le cadre du dialogue et de la concertation, gage de l’apaisement social et de la stabilité du pays.

L’Adema-PASJ, membre fondateur du Cadre d’Echanges des Partis politiques et Regroupements politiques pour une Transition Réussie, a exhorté ses camarades du cadre à l’union sacrée autour du Mali et à se joindre à sa nouvelle dynamique en cours pour proposer des réponses concrètes et réalistes pour une sortie heureuse de la crise multidimensionnelle qui secoue notre pays.

L’Adema-PASJ réitère son soutien sincère et responsable aux Autorités de la Transition et les exhorte à privilégier le dialogue tant avec les acteurs sociopolitiques nationaux qu’avec l’ensemble des partenaires bilatéraux et multilatéraux du Mali en vue de mettre rapidement fin aux sanctions injustes et insupportables infligées à notre pays.

Fait à Bamako, le 14 février 2022

Le Président : Pr Marimantia Diarra

