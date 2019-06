S.E.M. Alexei Doulian, ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, universitaire, a réussi à changer la face de la diplomatie au Mali, à casser des codes et surtout à relancer la coopération entre nos deux pays.

Au moment où il fait ses adieux, il peut être fier du travail abattu. Spontané, le langage courtois et vrai, il s’est vraiment investi pour le retour de la paix au Mali. Il a rencontré le président IBK le mardi dernier pour faire ses adieux. À cette occasion, il a souhaité la paix et la réconciliation au Mali et l’unité entre les Maliens pour sortir de la crise et réitéré l’accompagnement de la Russie qui a toujours été aux côtés du Mali.

“…On se rappelle que l’Union soviétique et la Russie ont beaucoup fait pour le Mali au début de l’indépendance en aidant le Mali à se mettre debout, et même dans les moments difficiles, en dépit de certains événements malheureux qui nous ont fait reculer depuis cette période soviétique. Maintenant on est en train de reprendre du terrain, de renouer un dialogue toujours plus actif, la coopération dans beaucoup de domaines surtout dans le domaine de la défense dont le Mali a besoin. En ce moment même le ministre de la Défense du Mali se trouve en visite en Russie où il participe à un forum militaire international “Armée 2019” et où il aura une rencontre avec son homologue russe au cours de laquelle ils vont signer un accord de défense. Cela est un pas important dans les relations bilatérales entre nos deux pays. Puis il y a aussi la visite prochaine du président de l’Assemblée nationale qui participera à deux forums consécutifs parlementaires, y compris le forum qui est dédié aux relations Russe-Afrique. Ensuite nous attendons au mois d’octobre prochain la visite du Président Keita, pour participer au forum politique Russie-Afrique qui aura lieu à Sotchi… ».

A Kalambry

