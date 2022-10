Ils sont au total 12 conseillers diplomatiques en fin de mission à être rappelés par le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop. Leurs décrets ont été ensuite abrogés par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta.

Dans notre parution du vendredi dernier, nous avions annoncé l’abrogation des décrets de nominations de certains diplomates dont des ambassadeurs, des conseillers et un consul en fin de mission. Parmi les conseillers figurent Mme Rachelle Tessougué, journaliste en qualité de conseiller à la communication à l’ambassade du Mali à Addis-Abeba, en Ethiopie, Lassana Kéita, inspecteur des finances à l’ambassade du Mali à Abu Dhabi aux Emirats arabes unis, Boubacar Sané Touré, ministre conseiller à l’ambassade du Mali à Beijing, en Chine, Baba Sogodogo, ministre conseiller à l’ambassade du Mali à Accra, au Ghana et Mme Coulibaly Sira Cissé, conseiller des affaires étrangères en qualité d’ambassadeur représentant permanent adjoint du Mali à Bruxelles. Leurs décrets ont été abrogés par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, le 15 septembre 2022. Tandis que les décrets du second groupe ont été abrogés le 1er septembre 2022. Il s’agit du colonel-major Emmanuel Traoré, attaché de défense à l’ambassade du Mali à Conakry, Moussa Sy, conseiller culturel à l’ambassade du Mali à La Havane (Cuba), Mme Traoré Halimatou Koné, deuxième conseiller à l’ambassade du Mali à Rome (Italie), Mme Cissé Hawa Hamma Dicko, ministre conseiller à l’ambassade du Mali à Niamey (Niger), Moussa Fanhiry Koné, ministre conseiller à l’ambassade du Mali à Moscou (Russie), Michel Toé, troisième conseiller à l’ambassade du Mali à Ouagadougou (Burkina) et enfin Hamma Alamine Cissé, ministre conseiller à l’ambassade du Mali à Ouagadougou (Burkina).

El Hadj A.B. HAIDARA

