A l’occasion de la célébration du 75èmeanniversaire de la Nakba (La grande catastrophe), l’ambassadeur de l’Etat de Palestine au Mali son excellence Hadi Shebli a tenu un point de presse, lundi 15 mai 2023 dans les locaux de la chancellerie sise à l’hippodrome. L’objectif commémorer cette tragédie pour rendre hommage au peuple palestinien.

Il faut d’abord noter que l’objectif de cette rencontre avec les médias était de revenir sur les douloureux évènements qui se sont passés, il y a 75 ans. Le diplomate a rappelé que les palestiniens commémorent les 75 ans de la Nakba car c’est la période où ils ont été dépossédés de leur terre. C’est également l’année de destruction, d’expulsion, de pillage et de massacre perpétrer par l’Israël en complicité avec la communauté internationale contre le peuple impuissant de la Palestine. Hadi Shebli dira que, 800.000 de ces compatriotes ont été contraints à l’exil forcé, 774 villes et villages ont été également occupés à cette même date et 531 entièrement rasés, 70 civiles massacrés d’autres au total 15.000 martyrs tombés et plus d’une dizaine de blessés. Il ajoutera que de nos jours, 6,6 millions de palestiniens sont à travers le monde dont 35% vivent dans les camps des réfugiés. « Le peuple palestinien est victime d’un système d’apartheid de l’Etat d’Israël et cautionné par son allié de toujours, les Etats Unis. Encore les palestiniens sont martyrisés, violentés, tués et exilés et cela depuis 1948 en toute violation des droits internationaux et les conventions et résolutions des nations unies », a déclaré le diplomate très remonté. Il a saisi l’occasion pour contester le plan de partage du territoire entre son pays et l’Etat hébreu. Pour lui, après 75 ans d’occupation l’Etat de Palestine n’est pas encore créé convenablement comme il le faut. Il a encore rappelé que dans les années 1982, l’Israël a mené une guerre contre les palestiniens qui vivaient au Liban voisin. Il ajoutera que l’accord d’Oslo qui a permis de signer une période de paix entre les deux Etats n’a pas été un cessez- le feu durable car a-t-il dit, violé par l’armée israélienne et 35 palestiniens ont été tués ce fut aussitôt, le début des escalades de violences. « Si la communauté internationale veut réellement une paix durable dans bande de gaza, il faut impérativement trouver une solution définitive au conflit israélo-palestinien », a souhaité Hadi Shebli.

Avant de féliciter les autorités maliennes pour leurs soutiens de toujours à la Palestine. Le diplomate palestinien a ensuite saisi l’occasion pour indiquer que son pays est également dans une dynamique de renforcer la coopération bilatérale avec les Etats africains et envisage la réalisation de nombreux projets dans le domaine de la santé y compris la création d’une clinique de nouvelle génération au Mali avec des équipements de pointe et de plateau technique répondant aux normes internationales.

Alou Badra DOUMBIA

Commentaires via Facebook :