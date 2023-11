Ambassade Palestine au Mali : Soutien des pays arabes et africains

Ils étaient une quinzaine de pays africains et arabes à apporter leur soutien à la Palestine à travers sa représentation diplomatique au Mali. C’était avant-hier mercredi 1er novembre 2023 à Bamako.

L’ambassadeur de la Palestine, son excellence Hadi Shebli, a reçu plusieurs diplomates africains tels ceux que du Ghana, du Nigeria, de la Cédeao, du Burkina Faso, du Sénégal et des pays arabes, de la Mauritanie, d’Algérie, d’Egypte et de la Lybie. Ces diplomates ont apporté leur soutien au peuple palestinien dans la crise qui sévit entre la Palestine et Israël depuis quelques semaines.

Pour revenir sur la crise, son excellence Hadi Shebli rappelle qu’elle ne date pas du 7 octobre dernier qui a vu l’Israël se réveiller avec des bombardements, mais que depuis le jour où, avec l’aide des Britanniques, des Palestiniens ont été délogés pour créer l’Etat israélien en 1907. Il a rappelé successivement les différentes attaques de ces époques et a fait savoir, que même si la Palestine n’avait pas attaqué en premier, le 7 octobre, l’Israël, selon l’ambassadeur, préparait des attaques.

A ce jour, les affrontements continuent entre les deux pays, a fait savoir son excellence Hadi Shebli. “Même ce matin, il y a d’autres bombardements sur la Bande de Gaza”, a confié S. E. l’ambassadeur. Il a appelé à un stop à l’injustice de la communauté internationale, qui pour lui, joue à deux points deux mesures. “On n peut croire à la communauté internationale qui crie partout : Stop à la guerre en Ukraine mais qui cautionne ce qui se passe contre les Palestiniens”, regrette le diplomate de la Palestine au Mali.

Les ambassadeurs présents ont tous appelé à un cessez-le-feu rapide et ont invité les deux parties à respecter le droit international et le droit international humanitaire. L’ouverture et le renforcement d’un corridor humanitaire pour permettre aux blessés de la Palestine d’aller se soigner en Egypte a été fortement recommandé. “Nous soutenons la Palestine et nous demandons un cessez-le-feu”, ont lancé, Driss Isbayene et Riache El-Haoues respectivement représentants du Maroc et de l’Algérie.

Koureichy Cissé

