Dématérialisation de l’administration publique : Mise en ligne des démarches consulaires par l’ambassade du Mali au Canada

Dans le contexte sanitaire contraignant qui secoue le monde avec la covid-19, l’ambassade du Mali au Canada suivant la modernisation de l’administration publique, a dématérialisé quelques démarches consulaires.

Ouf de soulagement pour nos concitoyens vivant au Canada !

Une initiative de l’ambassade du Mali au Canada pour rendre les services consulaires plus accessibles tout en limitant les risques de contagion de la pandémie à covid-19. Cette dématérialisation s’inscrit en parfaite droite ligne avec des politiques déjà en cours pour administration publique plus moderne et performante. Avec cette nouvelle approche pour l’ambassade, l’objectif serait d’éviter des longues procédures et de limiter le contact humain en ce temps de pandémie.

Pour l’ambassadeur du Mali au Canada S.E.M Fatima Braoulé Meïté joint au téléphone dans la matinée du lundi 05 octobre dernier par notre rédaction, les Maliens vivant au Canada peuvent entièrement effectuer les démarches consulaires en ligne pour les services suivants : demande de procuration pour le mariage, demande d’enregistrement de naissance, demande d’attestation sur l’honneur, demande d’autorisation parentale et la demande de célébration de mariage.

Désormais une panoplie de service consulaire est disponible en ligne sur le site de l’ambassade. Des efforts restent en cours pour rendre encore plus accessibles les services consulaires afin de faciliter et de simplifier la vie de la diaspora malienne au Canada,

En conclusion de notre entretien téléphonique, elle a laissé entendre qu’avec la pandémie à coronavirus, la dématérialisation des circuits administratifs se veut être une solution efficace pour éviter la propagation du virus.

Ousmane Mariko

