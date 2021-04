En fin de mission diplomatique du Mali auprès des Émirats Arabes Unis : S.E. Boukary Sidibé dit Kolon salué par des personnalités !

Ma mission en tant qu’ambassadeur du Mali auprès des Emirats arabes unis est arrivée à son terme. Je remercie le président IBK et les autorités de la Transition pour leur confiance. Gratitude aux autorités émiraties pour avoir contribué pendant 5 ans au renforcement de la coopération”. C’est par ces mots que Son Excellence Boukary Sidibé dit Kolon (nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali auprès des Emirats arabes unis par le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita, en conseil des ministres, le 20 juillet 2016) a révélé la fin de sa mission diplomatique pour le Mali dans ce pays du Golfe. A l’occasion, les réactions n’ont pas manqué pour témoigner la témérité de l’intéressé.

“Vous êtes l’un des meilleurs ambassadeurs que le Mali a connus ! Votre dynamisme, votre sens du service et votre détermination ont indéniablement raffermi les liens entre Abu Dhabi et Bamako. Bravo pour tous vos succès et bonne suite”, a témoigné Mme Kamissa Camara, ancienne ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale.

“Félicitations pour les résultats obtenus et la qualité des relations entre les EAU et le Mali. Vous avez apporté votre dynamisme et un nouveau souffle à la diplomatie. Peu de Maliens savaient qu’on avait une ambassade dans cette zone. Grâce à vous, c’est chose faite. Bon vent”, a renchéri Tiégoum Boubèye Maïga, ancien conseiller à la communication de la présidence de la République.

“Je n’ai pas eu l’opportunité de jouer, pour l’honneur du Mali dans votre équipe, mais je peux témoigner à travers l’action et son impact que vous avez mouillé le maillot. Je vous souhaite d’amples succès et promotions dans un proche et futur avenir”, souhaite, pour sa part, Ibrahim Ansary.

“Excellence, chaleureuses félicitations pour tout ce que tu as fait pour le pays au cours de la mission. C’est cela qui restera gravé pour toujours dans le marbre, dans l’histoire des relations diplomatiques entre le Mali et les Emirats arabes unis”, a souligné Boubacar Karamoko Coulibaly, ancien ministre et ancien président du Stade malien de Bamako. Siaka Doumbia

Commentaires via Facebook :